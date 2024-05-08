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Batı Karadeniz’de motosiklet tilkiye çarptı ortalık can pazarına döndü… 6 yaralı!

Bolu başta olmak üzere Batı Karadeniz’in şehre yansıyan yaban hayatı görüntülerinde bu defa trajik bir olay var. Daha önce şehre inen, insanların arasında karışan ve sempati uyandıran tilki bu defa yola çıkınca arkasında zincirleme bir kazaya neden oldu. Kaza, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Tersaneler bölgesi, gece yarısında meydana geldi. Kaza sonucunda tilki telef oldu, 6 kişi yaralandı…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Batı Karadeniz’de motosiklet tilkiye çarptı ortalık can pazarına döndü… 6 yaralı! mask
Batı Karadeniz’de motosiklet tilkiye çarptı ortalık can pazarına döndü… 6 yaralı!
Batı Karadeniz’de motosiklet tilkiye çarptı ortalık can pazarına döndü… 6 yaralı!
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir tilkinin yola çıkması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı, bir tilki yaşamını yitirdi. Tersaneler mevkisinde gece yarısı gerçekleşen kaza, bölgedeki yaban hayatının korunması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Batı Karadeniz’de motosiklet tilkiye çarptı ortalık can pazarına döndü… 6 yaralı!

Gece yarısı trafik kazası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Tersaneler bölgesi, gece yarısı yaban hayatının insan yaşamı ile trajik bir şekilde kesiştiği bir kazaya sahne oldu. Bir tilkinin aniden karayoluna çıkmasıyla başlayan zincirleme trafik kazası, altı kişinin yaralanması ve bir tilkinin ölümüyle sonuçlandı.

Batı Karadeniz’de motosiklet tilkiye çarptı ortalık can pazarına döndü… 6 yaralı!

Kaza nasıl oldu?

Kaza, Hamza İ.'nin kontrolündeki Yamaha marka motosikletin, seyir halindeyken yola çıkan bir tilkiye çarpması ile başladı. Motosikletin devrilmesi sonucu arkasından gelen Uğur U., Timuçin G. ve Samet B. idaresindeki Hyundai marka otomobiller de kazaya karıştı.

Batı Karadeniz’de motosiklet tilkiye çarptı ortalık can pazarına döndü… 6 yaralı!

Acil durum müdahalesi ve yaralıların durumu

Kazanın ardından olay yerine ivedilikle sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hızla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırdı. Yaralılar arasında sürücüler ve yolcular bulunuyor, durumlarına ilişkin güncel bilgiler takip ediliyor.

Yolun trafiğe kapanması ve araçların tahliyesi

Kaza nedeniyle Ereğli Tersaneler mevkisindeki yol geçici olarak trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve trafik akışı normale döndürüldü.Batı Karadeniz’de motosiklet tilkiye çarptı ortalık can pazarına döndü… 6 yaralı!

Yaban hayatı ve trafik güvenliği çağrısı

Bu kaza, özellikle gece saatlerinde aktif olan yaban hayvanları için ek güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini ortaya koydu. Yaban hayatının korunması ve güvenli trafik akışı için sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Ereğli Polis Departmanı tarafından başlatılan detaylı soruşturma devam ediyor. Kazanın tam nedenlerinin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin artırılması planlanıyor.

# trafik, karadeniz, kaza, polis

08 May 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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