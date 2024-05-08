Türkiye’nin beklediği öğretmen atamalarında 20 bin atama hayal kırıklığına neden oldu!

Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce öğretmen adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki açıklamalarında belirtilen yüz bin öğretmen atamasını heyecanla bekliyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu 20 bin öğretmen ataması, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beklenti ile gerçeklik arasındaki bu büyük fark, öğretmen adaylarını derinden etkiledi.

Beklenen atama sayısı ve gerçekleşen hayal kırıklığı

Yüz bin atama umuduyla bekleyen genç öğretmen adayları için duyurulan 20 bin atama, yalnızca yüzde yirmilik bir gerçekleşme oranı anlamına geliyor. Bu durum, gelecek planları üzerinde ciddi değişikliklere yol açtı ve genç adaylar arasında "Neden vaatler yerine getirilmiyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Atama yapılacak ana branşlar

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında en çok kontenjan ayrılan branşları da açıkladı. Bu branşlar arasında sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, din kültürü ve ahlak bilgisi, ve İngilizce öğretmenliği yer alıyor. Atama sayıları ise sırasıyla 3,263, 2,499, 1,597, 1,594 ve 968 olarak belirlendi.

Atama süreci

Atama sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceğini vurgulayan Bakan Tekin, atama takviminin ve süreç detaylarının Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edileceğini belirtti. Bu açıklama, sürecin adaletli yürütülmesine yönelik güvence olarak öne çıktı.

Önemli tarihler ve atama takvimi

Öğretmen adayları için kritik öneme sahip atama takvimi detayları da paylaşıldı. Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav merkezi tercihleri ve sınav merkezleri ilanı 10 Haziran'da gerçekleştirilecek, ardından 1 Temmuz'da sözlü sınavlar başlayacak.

Bakan Tekin'den öğretmen adaylarına mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm öğretmen adaylarına seslenerek, "Eğitim ailemize, ülkemize ve aramıza katılacak tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak sürecin önemini vurguladı. Bakanlık, bu önemli duyuruları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarla da destekledi.