Orman benim kampanyası başladı: Türkiye, orman yangınlarına karşı harekete geçti

Orman Yangınları ve İnsan Etkisi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın sezonunun başlamasıyla birlikte önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklıdır," diyerek yangınların çoğunun insanlar tarafından başlatıldığına dikkat çekti. Bakan, orman yangınlarının büyük kısmının insanların ormana attığı atıklardan kaynaklandığını vurgulayarak, ormanların temiz tutulmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

"Orman Benim" Projesi Tanıtıldı

Bakan Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle yangın tehdidinin arttığını belirterek, "Orman Benim" projesini tanıttı. Proje, Türkiye genelinde orman yangınlarına karşı daha etkili mücadele etmeyi ve farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bakan, orman yangınlarıyla mücadelede başarının, yangın çıkmadan önlem almak olduğunu ifade etti. Ayrıca, ekosistemimizi yangına dayanıklı hale getirmek için yeni ağaçlandırma faaliyetlerine de değindi.

Toplumsal Katılım ve Sanatın Gücü

Etkinlikler, sanatçı Murat Kekilli'nin de katılımıyla renklendi. Kekilli, "Anadolu Benim" şarkısını "Orman Benim" temasına uyarlayarak büyük bir coşku yarattı. Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, etkinlik sonrası ormanlık alanda çocuklarla birlikte atık toplayarak, çevre temizliğine dikkat çektiler.

Muğla'da Büyük Katılım

Muğla'da düzenlenen "Orman Benim" projesi etkinliğine, bölgenin valisi, belediye başkanı, milletvekilleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, toplumun her kesiminden insanların orman yangınları konusunda bilinçlenmesi ve aktif rol alması için bir platform sundu.