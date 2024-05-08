PC oyun satışları son üç ayda artış gösterdi: Nisan ayında en çok hangi oyun satıldı?

2024 yılının Nisan ayında, PC oyunları pazarı dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Oyunfor'un açıklamalarına göre, PC oyun satışlarında Şubat 2024'te %30 olan pay, Nisan 2024'te %39'a yükseldi. Bu artış, oyun sektöründeki dinamiklerin sürekli değiştiğini ve PC platformunun halen popüler olduğunu gösteriyor.

Konsol ve PC karşılaştırması: hangisi daha popüler?

Konsol oyunları da bu büyümeden nasibini alırken, Şubat'ta %18 olan pazar payı Nisan'da %27'ye çıktı. Bu iki platform arasındaki rekabet, özellikle yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesiyle kızışmış durumda. Ancak PC'nin özelleştirilebilir yapısı ve geniş oyun kütüphanesi, onu özellikle deneyimli oyuncular için cazip kılmaya devam ediyor.

Mobil oyunlarda gözlemlenen düşüş

Mobil platformlar, diğer iki platformun aksine bir düşüş yaşadı. Şubat 2024'te %52 olan pazar payı, Nisan'da %34'e geriledi. Bu düşüş, mobil oyun pazarındaki doygunluğu ve oyuncuların daha zengin oyun deneyimleri arayışını işaret ediyor.

Nisan 2024’te öne çıkan oyunlar

Nisan ayının yıldızı kuşkusuz Counter-Strike 2 oldu. FPS türündeki bu oyun, yoğun rekabet ve strateji elementleriyle dikkat çekiyor. Valorant ve PUBG Mobile da sırasıyla ikinci ve üçüncü en çok tercih edilen oyunlar olarak öne çıkıyor. Bu oyunlar, özellikle 21-30 yaş arasındaki oyuncular arasında popüler.

Kimler bu oyunları oynuyor?

Oyun alışverişlerinin büyük bir kısmı 21-30 yaş arası oyuncular tarafından gerçekleştiriliyor. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise, erkek oyuncular %68 ile daha fazla oyun satın alıyor. Kadın oyuncuların oranı ise %32 seviyesinde. Bu veriler, oyun geliştiricilerine ve pazarlamacılara, hedef kitlelerini daha iyi anlama konusunda değerli bilgiler sunuyor.

Oyun sektöründe sağlıklı büyüme

2024 Nisan ayında, PC ve konsol oyun satışlarındaki artış, oyun sektörünün sağlıklı ve dinamik bir büyüme gösterdiğini kanıtlıyor. Özellikle PC platformundaki artış, teknolojik gelişmeler ve oyun çeşitliliği ile desteklenmeye devam ediyor. Oyun sektörü, yeni başlayanlar ve deneyimli oyuncular arasında köprüler kurarak, her iki demografik grup arasında dengeli bir büyüme sağlamayı hedefliyor.