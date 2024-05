Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıkladı! Göztepe nasıl şampiyon oldu?

Trendyol 1. Lig'den şampiyon olarak yükselen Göztepe'nin başarısının arkasındaki isim, Teknik Direktör Stanimir Stoilov. Bulgar teknik adam, takımın başına geçtiği ilk günden itibaren futbol filozofisini tamamen değiştirerek, agresif ve hücum odaklı bir yapı kurdu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluşan Stoilov, Göztepe'nin başarı hikayesini ve gelecek planlarını anlattı.

Oyun tarzında devrim

Stoilov'un Göztepe'ye gelişi, takımın oyun yapısında köklü değişiklikler getirdi. "Futbol tarzımızı değiştirdik, daha atak ve agresif oynamaya başladık," diyen Stoilov, bu yeni yaklaşımın oyuncular tarafından kısa sürede benimsendiğini ve uygulamaya konulduğunu vurguladı. Göztepe, Stoilov'un yönetimindeki son 10 maçı kapalı gişe oynayarak, taraftarlarının da bu yeni tarza olan inancını pekiştirdi.

Zorluklar ve başarı

Her futbol takımı gibi Göztepe de zorluklarla karşılaştı, ancak Stoilov'un liderliğinde bu zorluklar, başarıya ulaşmanın basamakları oldu. Teknik direktör, "Futbolda zor günler de var, ancak aklınızda net bir plan varsa, hedeflerinize ulaşmak daha kolaydır," şeklinde konuştu. Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesini 'zor olmayan bir süreç' olarak değerlendiren Stoilov, takımın ve taraftarların bu süreçte gösterdiği birlik ve kararlılığı övdü.

İlerleyiş ve gelecek planlar

Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesi, sadece bir başlangıç. Stoilov, "Süper Lig, Trendyol 1. Lig'den daha zor olabilir, ancak biz hazırız ve çalışmalarımıza devam ediyoruz," diyerek, geleceğe dair iddialı planlarını ortaya koydu. Kazanmayı seven bir teknik adam olarak Stoilov, oyuncularına her gün daha iyi olmaları için zorladığını ve bu sürecin takımı her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirtti.

Göztepe’nin geleceği nasıl şekillenecek?

Stanimir Stoilov'un Göztepe'deki başarısı, sadece sahadaki skorlarla değil, aynı zamanda takımın oyun anlayışını ve futbol kültürünü değiştirmesiyle de ölçülüyor. Agresif ve hücum odaklı futbol, Stoilov'un Göztepe'de oluşturduğu yeni norm haline geldi ve bu yeni dönem, hem taraftarları hem de futbolcuları heyecanlandırıyor. Göztepe'nin bu yeni yüzü, Süper Lig'deki rakipleri için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Stoilov ve Göztepe'nin yükseliş hikayesi, gelecek sezonlarda nasıl şekillenecek, merakla bekleniyor.