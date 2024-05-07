Son Dakika: BAT Grubu Sigara Fiyatlarına Yeni Zamlar! İşte Güncel Fiyat Listesi

Türkiye'de sigara kullanıcıları için fiyatlar yükselmeye devam ediyor. British American Tobacco (BAT) grubu, sigara fiyatlarına 2 ile 4 TL arasında bir artış duyurdu. Bu zam, farklı marka ve türlerdeki sigaraları etkileyerek, kullanıcıların cebini daha da zorlayacak.

İşte güncellenen sigara fiyatları:

Dunhill Double Blue: 75 TL

75 TL Kent Switch (Dark Blue): 63 TL

63 TL Kent D Range (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long): 63 TL

63 TL Kent (Dark Blue, Dark Blue Long, Switch): 64 TL

64 TL Kent Slims (Blue, White): 70 TL

70 TL Rothmans Tüm Ürünler: 70 TL

70 TL Tekel 2000 Tüm Ürünler: 59 TL

59 TL Tekel 2001 Tüm Ürünler: 62 TL

62 TL Viceroy Tüm Ürünler: 64 TL

64 TL Pall Mall Tüm Ürünler: 64 TL

64 TL Maltepe & Samsun Tüm Ürünler: 64 TL

Kar Marjındaki Düşüş ve Bayi Tepkileri

British American Tobacco (BAT), satışlarından elde edilen kar marjını önceki %4.71'den %3.68'e düşürdü. Bu kar marjındaki düşüş, firma ve bayiler arasında gerilime neden oldu. Bayiler, düşen kar paylarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek çeşitli boykot eylemlerine başvurdu.

Piyasa Tepkisi ve Müşteri Algısı

Yapılan zamların ardından piyasada ve tüketiciler arasında genel bir rahatsızlık hissediliyor. Fiyat artışları, özellikle düzenli kullanıcılar arasında ciddi bir mali yük oluşturuyor. BAT'nin bu stratejik hamlesi, sigara satışları üzerinde nasıl bir etki yaratacak merak konusu. Tüketiciler ve bayilerden gelen tepkiler, şirketin Türkiye pazarındaki geleceği üzerinde belirleyici olabilir.