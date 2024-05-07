Fenerbahçe'de Taht Oyunları Başladı: Sadettin Saran, Ali Koç'a Süre Verdi!

Fenerbahçe Başkanlık koltuğuna göz diken Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'tan adaylık kararını açıklamasını istedi. Taraftarların ve kamuoyunun merakla beklediği bu açıklamanın, takımın geleceği için büyük önem taşıdığı belirtildi.
Zaman Daralıyor: Ali Koç'a Verilen Süre
Saran, Koç'a cuma gününe kadar süre verdiğini ifade etti. Koç'un aday olmaması durumunda, Saran'ın başkanlık için resmi adaylığını açıklaması bekleniyor. Saran, takımın maddi ve manevi olarak desteklenmesinin devam edeceğini vurguladı.
Fenerbahçe'nin Geleceği Hangi Yolda?
Saran, Fenerbahçe için hazırlıklarını sürdürdüğünü ve başkanlık için en uygun aday olduğunu belirtti. Ali Koç'un kararını açıklaması, kulübün gelecek planlarını doğrudan etkileyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.