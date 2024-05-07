Spor camiası bu mahkemeyi bekliyordu.. Karar çıktı! Mahkemelik olduğu sözleri adliyede yine tekrarladı! Sen Bylok'çu ve yalancısın!

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bugün önemli bir karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, eski hakem Ahmet Çakar hakkında açtığı dava, Çakar'ın lehine sonuçlandı. Davanın temeli, Büyükekşi'nin FETÖ'nün iletişim aracı Bylock kullanıcısı olduğuna dair Çakar'ın iddialarına dayanıyordu.
Duruşmanın Detayları ve Ahmet Çakar'ın Açıklamaları
Duruşma saat 10:10'da başladı ve kısa sürede Çakar'ın beraatı ile sonuçlandı. Kararın ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yaptı. Çakar, "Eveeeeet. Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ‘Bylockçu ve yalancı’ dediğim için çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: ‘Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın!’" ifadelerini kullandı.
Davanın Geleceği ve Toplumsal Etkileri
Bu karar, Türkiye'deki futbol dünyasında ve medya takibinde önemli bir yankı buldu. Ahmet Çakar'ın aleyhine açılan ve sonuçlanan bu dava, ifade özgürlüğü ve bireysel hakların korunması açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor. Davanın sonuçları, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gelecekteki konumunu ve Türk futbol yönetimindeki itibarını nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyonlara neden oldu.
Eveeeeet. Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “Bylockçu ve yalancı” dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: “Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın!” pic.twitter.com/jgYXcJdVk2
— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) May 7, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.