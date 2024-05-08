Maç özeti! Borussia Dortmund PSG'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu yarı final rövanş karşılaşmasında Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG)'yi 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Paris'in ev sahipliği yaptığı bu önemli maç, nefes kesen anlara sahne oldu. Alman temsilcisi Dortmund, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık skor avantajını koruyarak zoru başardı ve finale yükseldi.
Maçın detayları ve öne çıkan anlar
Karşılaşma, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiminde başladı. İlk yarıda her iki takım da birbirine üstünlük kurma mücadelesi içindeyken, gol sesi çıkmadı. Ancak maçın ikinci yarısına Dortmund daha baskılı başladı. Mücadelenin 50. dakikasında köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Mats Hummels, kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle Dortmund, maçın kontrolünü ele geçirdi.
PSG'nin çabaları sonuç vermedi
Golün ardından Paris Saint-Germain, beraberlik golü için Dortmund kalesinde etkili olmaya çalıştı. Nuno Mendes ve Vitinha'nın direkten dönen şutları, PSG'nin şanssızlığını gözler önüne serdi. Özellikle Mendes'in şutu, maçın kırılma anlarından biri olarak kaydedildi. Dortmund savunması, maçın son dakikalarına kadar PSG'nin tüm ataklarına karşı koydu ve takımını sırtladı.
Dortmund'un 11 yıl sonra finale yükselişi
Bu galibiyetle birlikte Borussia Dortmund, 11 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha finale çıkma başarısı gösterdi. En son 2013 yılında finale yükselen ve o zaman Bayern Münih'e kaybeden Dortmund, bu kez tarihini yeniden yazma fırsatı buldu. Finalde, Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak diğer yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi finalinin adresi
Şampiyonlar Ligi'nin büyük finali, 1 Haziran'da Londra'nın ünlü Wembley Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler, bu büyük maç için şimdiden heyecanlanmaya başladı. Dortmund'un kiminle karşılaşacağı ise yarın TSİ 22.00'de oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçının ardından belli olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.