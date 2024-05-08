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Maç özeti! Borussia Dortmund PSG'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yükseldi

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 1-0 yenerek finale yükseldi. Mats Hummels'in kafa golüyle kazanan Dortmund, 11 yıl sonra yeniden finalde.

İhlas Haber Ajansı
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Maç özeti! Borussia Dortmund PSG'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yükseldi mask
Maç özeti! Borussia Dortmund PSG'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yükseldi
Maç özeti! Borussia Dortmund PSG'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu yarı final rövanş karşılaşmasında Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG)'yi 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Paris'in ev sahipliği yaptığı bu önemli maç, nefes kesen anlara sahne oldu. Alman temsilcisi Dortmund, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık skor avantajını koruyarak zoru başardı ve finale yükseldi.

Maç özeti! Borussia Dortmund PSG'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yükseldi

Maçın detayları ve öne çıkan anlar

Karşılaşma, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiminde başladı. İlk yarıda her iki takım da birbirine üstünlük kurma mücadelesi içindeyken, gol sesi çıkmadı. Ancak maçın ikinci yarısına Dortmund daha baskılı başladı. Mücadelenin 50. dakikasında köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Mats Hummels, kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle Dortmund, maçın kontrolünü ele geçirdi.

Maç özeti! Borussia Dortmund PSG'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yükseldi

PSG'nin çabaları sonuç vermedi

Golün ardından Paris Saint-Germain, beraberlik golü için Dortmund kalesinde etkili olmaya çalıştı. Nuno Mendes ve Vitinha'nın direkten dönen şutları, PSG'nin şanssızlığını gözler önüne serdi. Özellikle Mendes'in şutu, maçın kırılma anlarından biri olarak kaydedildi. Dortmund savunması, maçın son dakikalarına kadar PSG'nin tüm ataklarına karşı koydu ve takımını sırtladı.

Maç özeti! Borussia Dortmund PSG'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde zirveye yükseldi

Dortmund'un 11 yıl sonra finale yükselişi

Bu galibiyetle birlikte Borussia Dortmund, 11 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha finale çıkma başarısı gösterdi. En son 2013 yılında finale yükselen ve o zaman Bayern Münih'e kaybeden Dortmund, bu kez tarihini yeniden yazma fırsatı buldu. Finalde, Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak diğer yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi finalinin adresi

Şampiyonlar Ligi'nin büyük finali, 1 Haziran'da Londra'nın ünlü Wembley Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler, bu büyük maç için şimdiden heyecanlanmaya başladı. Dortmund'un kiminle karşılaşacağı ise yarın TSİ 22.00'de oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçının ardından belli olacak.

08 May 2024 - 01:23 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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