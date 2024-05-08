Ağlayan Gelin'e dokunmanın cezası yarım milyon lira!

Elazığ, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği en zengin bölgelerinden biri olarak biliniyor. Özellikle, halk arasında "ağlayan gelin" olarak tanınan ters laleler ve yalnızca Baskil ilçesinde yetişen mor renkli 'baskilensis' çiçekleri, doğa severlerin ilgisini çekiyor. Ancak bu nadide çiçekleri koparmanın ağır bir maliyeti var: Tam 488 bin 630 lira!

Kısa ömürlü güzellikler

Ters laleler, her bahar sadece iki haftalık bir süre için çiçek açıyor. Bu kısa süre içinde Elazığ'ın Palu ve Arıcak ilçelerinde doğal bir görsel şölen sunuyor. Yine bölgede, mor renkli ve 2 haftalık ömre sahip olan baskilensis çiçeği, fotoğrafçılar için eşsiz anlar yaratıyor. İlk kez 1998 yılında keşfedilen baskilensis, sadece Baskil ilçesinin yüksek rakımlı arazilerinde yetişiyor.

Ağır cezalarla koruma

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bu endemik türlerin korunması için ciddi adımlar atmış durumda. Her bir çiçek için uygulanan 244 bin 315 lira idari para cezası, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik caydırıcı bir önlem olarak öne çıkıyor. Bu cezalar, türlerin neslinin devamını sağlamak ve ekosistemdeki dengenin korunması adına büyük önem taşıyor.

Doğanın mucizelerini keşfetmek

Elazığlı doğa fotoğrafçısı Aygün Çam, her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgenin endemik türlerini belgelemeye devam ediyor. Çam, "Elazığ coğrafyasında, Palu, Arıcak ve Alacakaya bölgelerinde ters laleleri, Anadolu tabiriyle 'ağlayan gelinleri' görüntüledik. Baskil ilçesinde ise mor baskilensisler özellikle dikkat çekiyor," diyor ve ekliyor: "Bu türler, Milli Parklar tarafından korunuyor ve herhangi bir zarar verilmesi durumunda ağır cezalar uygulanıyor."

Doğal güzellikleri gelecek nesillere taşıma

Bu nadide çiçekleri koruma altına alarak Elazığ ve çevresindeki doğal güzellikleri gelecek nesillere taşıma çabası, bölgeyi biyolojik çeşitlilik açısından zengin kılan önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor.