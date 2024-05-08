Hull City Başkanı Acun Ilıcalı: “Bu kulübün neler başarabileceğini biliyorum”

İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Hull City, teknik direktörlük görevinde bulunan Liam Rosenior ile yollarını ayırdığını duyurdu. Championship ligi takımlarından Hull City, sezonu beklenenin altında bir performansla tamamlayarak, play-off hattının dışında kaldı. Bu durum, yönetim kurulunu zorlu bir karar almaya itti.

Acun Ilıcalı'dan zor karar

Kulübün sahibi ve yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı, bu kararın kulüp için zorlayıcı ancak gerekli olduğunu belirtti. Kasım 2022'de Hull City'nin başına geçen Rosenior, görevde kaldığı süre zarfında 78 maç yönetti ve bu maçlardan 27'sini kazanırken, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Liam'ın görev süresince kulübümüze katkılarından dolayı minnettarız. Ancak ileriye dönük hedeflerimiz ve vizyonumuz açısından uyumsuzluklar yaşadığımızı gördük ve değişim zamanının geldiğine karar verdik." ifadelerini kullandı.

Hull City’nin geleceği

Ilıcalı, kulübün geleceği için net bir felsefe ortaya koyduğunu ve bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı. Hull City, son iki yılda kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf etti. Ilıcalı, "Elimizde yetenekli oyuncularımız var ve onları en iyi şekilde geliştirerek taraftarlarımıza hak ettikleri başarıları getirmeye odaklanacağız." şeklinde konuştu. Kulübün açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediğini de sözlerine ekledi.

Hull City’de teknik direktör arayışı

Hull City yönetimi, Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isim arayışına girmiş durumda. Kulüp, yeni teknik direktörle birlikte sadece mevcut kadroyu geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda ligde üst sıralara tırmanmayı ve play-off hattına girmeyi hedefliyor.