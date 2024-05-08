Astrolog Meral Güven’den şok tahmin: “Anlamsız ve Absürt' Ama o takım şampiyon!”

Ünlü astrolog Meral Güven, futbol dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettirmeyi başaran bir isim haline geldi. Güven'in geçtiğimiz üç yıl içinde yaptığı başarılı şampiyon takım tahminleri, onu spor dünyasının dikkatle takip ettiği bir figür yapmıştır. Astroloji ve futbolun bu ilginç kesişimi, Güven'in son tahminleriyle yeniden gündemde.

Astrologun geçmiş başarıları

Meral Güven, özellikle 2022-2023 sezonunda yaptığı doğru tahminlerle adını altın harflerle yazdırmıştı. Güven, o sezon için Galatasaray'ın başlangıçta başarısız olacağını, ancak sezon sonunda mucizevi bir şekilde şampiyonluğa ulaşacağını öngörmüştü. Bu tahmin, futbolseverler arasında büyük yankı uyandırmış ve Güven'in tahminlerine olan ilgi artmıştı.

2024 sezonu için çarpıcı öngörüler

Bu yılki sezona dair tahminlerini de sürdüren Güven, geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere iki yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olacağını iddia etti. Güven, astroloji kartlarına dayanarak yaptığı yorumlarda, Fenerbahçe'nin beklenmedik bir şekilde şampiyon olacağını belirtti ve "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe diyor." ifadelerini kullandı.

Güven'in son açıklamaları

Meral Güven, son olarak yaptığı bir canlı yayında, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi. Güven, "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hâlâ daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor." şeklinde konuştu. Bu sözler, futbolseverler ve spor yorumcuları arasında çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Futbol ve astroloji: Bilim mi, eğlence mi?

Meral Güven'in tahminleri, astrolojinin futboldaki yerini ve etkisini sorgulayan bir tartışma başlattı. Bazıları, bu tahminleri eğlenceli bir spekülasyon olarak görürken, başkaları Güven'in başarılı geçmiş tahminlerine dayanarak bu öngörüleri ciddiye almayı tercih ediyor. Ne olursa olsun, Güven'in tahminleri, futbol dünyasında heyecanlı bekleyişler yaratmaya devam ediyor.