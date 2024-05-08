2024 Model Tofaş Şahin üretimden çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye’nin otomobil piyasasına damgasını vuran Tofaş ve Şahin modelleri, 2024 yılı itibarıyla Etiyopya’da yeniden üretilmeye başladı. Bu efsane araçlar, Türkiye'de üretimin durdurulmasının üzerinden tam 20 yıl geçtikten sonra otomobil severlere müjdeli haberi veriyor.

Etiyopya üretim hattından çıkıyor

Türkiye’de 2000'lerin başında son üretim bandından inen Tofaş Şahin modelleri, bir dönemin simgesi olarak hafızalarda yer etmişti. Ancak Mısır ve Etiyopya gibi ülkelerde daha uzun süre üretilmeye devam eden bu araçlar, Etiyopya’daki yeni tasarımlar ve teknolojik yeniliklerle tekrar üretim bandına alındı.

Yeniden üretime geçilmesinin arka planı

Etiyopya'da Holland Docc adı altında piyasaya sürülen yeni Şahin modelleri, 2017’de üretimin durdurulması kararından sonra büyük bir geri dönüş yaptı. Otomobil sektöründeki son gelişmeler, aracın tekrar üretimine zemin hazırladı ve 2024 itibarıyla Etiyopya'da tekrar üretim hattına girdi.

Türkiye’ye etkisi ve koleksiyonerlerin gözdesi

Türkiye’de artık bir koleksiyon parçası olarak kabul edilen Tofaş ve Şahin modelleri, nadiren rastlanan kullanılmamış örnekleriyle milyonlarca liraya alıcı bulabiliyor. Etiyopya’dan ithalatın önünün açılması, Türkiye'deki otomobil meraklıları için yeni bir kapı araladı.

Fiyatlandırma ve ithalat detayları

Yeniden üretilen araçlar, başlangıç fiyatı olarak yaklaşık 425 bin TL etiket fiyatı ile satışa çıkıyor.

Teknik özelliklerin detayları

2024 model Tofaş Şahin, modernize edilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor:

Güç: 80 HP / 5500 RPM

Ağırlık: 950 kg

Azami Hız: 180 km/sa

Silindir Hacmi: 1581 cc

Bagaj Kapasitesi: 460 litre

Lastik Boyutları: 185/70/R14

Yakıt Kapasitesi: 50 litre

0-100 Hızlanma Süresi: 13.1 saniye

Bu teknik detaylar, yeni Tofaş Şahin'in hem performans hem de kullanım açısından ideal bir tercih olduğunu ortaya koyuyor. Yeni üretim Şahin, hem geçmişin nostaljisini yaşatmakta hem de modern otomobil teknolojileri ile donatılmış bir model olarak karşımıza çıkıyor.