Çocuğunuz bu ayda doğduysa dikkat! Üstün zekalı olabilir

Araştırmacılar, bir milyondan fazla çocuğun akademik ve bilişsel verilerini inceleyerek doğum ayının çocukların zeka seviyeleri üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Elde edilen bulgulara göre, çocukların doğdukları ay, hem akademik hem de kişisel gelişimlerini etkileyebiliyor.

Doğum ayı ve akademik başarı

Çalışma, özellikle Eylül ayında doğan çocukların, okul performansları açısından diğer aylara kıyasla daha üstün olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu çocukların sadece ilkokul ve ortaokulda değil, aynı zamanda üniversite düzeyinde de daha yüksek başarılar elde ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra, en düşük akademik performans genellikle Ağustos ayında doğan öğrencilerde gözlendi.

Zeka seviyesi ve doğum ayı arasındaki ilişki

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ABD'deki eğitim sisteminin, çocukların okula başlama yaşlarının bu sonuçlar üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekildi. Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocuklar, yaz aylarında doğanlara kıyasla daha yaşlı oldukları için okula başladıklarında daha olgun ve hazır oluyorlar.

Spor başarısında doğum ayının etkisi

Araştırma, aynı zamanda doğum ayının spor başarısı üzerinde de belirleyici olabileceğini gösterdi. İlginç bir şekilde, Ağustos ayında doğan çocuklar akademik olarak en düşük performansı gösterirken, spor alanında en yetenekli isimler bu dönemde doğuyor. Futbol, basketbol ve diğer spor dallarında üstün yetenekler sergileyen sporcuların çoğu Ağustos ayında dünyaya gelmiş.

Uzun ömürlülük ve doğum ayı

Başka bir ilgi çekici bulgu ise, sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara kıyasla daha uzun yaşam sürdükleri yönünde. Bu, mevsimsel etkilerin insan sağlığı üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğine işaret ediyor.

Çocukların bilinçli gelişimi

Bu çarpıcı sonuçlar, ebeveynlerin ve eğitimcilerin, çocukların gelişimine daha bilinçli yaklaşmalarına yardımcı olabilir. Araştırmacılar, bu tür bilgilerin eğitim politikaları ve çocuk gelişimi üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine inanıyor.