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Bolu'da boks makinesi gençler tarafından parçalandı! Güvenlik kamerası yakalandılar

Bolu, Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı içerisindeki bir büfeye ait boks makinesi, gençler tarafından kullanılamaz hale getirildi. Olay, güvenlik kameralarına detaylı bir şekilde yansıdı.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da boks makinesi gençler tarafından parçalandı! Güvenlik kamerası yakalandılar
Bolu'da boks makinesi gençler tarafından parçalandı! Güvenlik kamerası yakalandılar
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Gençlerin Hedefinde Boks Makinesi

İşletme sahibi, büfesine sabah saatlerinde geldiğinde, parayla çalışan boks makinesinin zarar gördüğünü fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen büfe sahibi, akşam saatlerinde boks makinesine zarar veren dört gencin görüntülerini tespit etti. Gençlerin, kilitli olan yumruk topunu indirmek için uzun süre çaba sarf ettikleri kameralara yansıdı.

Bolu'da boks makinesi gençler tarafından parçalandı! Güvenlik kamerası yakalandılar

Çabaları Sonuçsuz Kaldı

Kayıtlarda, gençlerin makinenin kilitli boks topunu indirmeye çalışırken, başarısız olmaları üzerine daha agresif yöntemlere başvurdukları görülüyor. Makineye defalarca tekme atan gençler, son olarak boks topunu bir delici aletle patlatmayı başardı.Bolu'da boks makinesi gençler tarafından parçalandı! Güvenlik kamerası yakalandılar

Büfe Sahibi Polise Başvurdu

Durumun farkına varan işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını polise teslim etti. Polis, zarar veren şahısları tespit etmek için soruşturma başlattı.
# polis

08 May 2024 - 09:13 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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