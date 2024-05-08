Bolu'da boks makinesi gençler tarafından parçalandı! Güvenlik kamerası yakalandılar

Gençlerin Hedefinde Boks Makinesi
İşletme sahibi, büfesine sabah saatlerinde geldiğinde, parayla çalışan boks makinesinin zarar gördüğünü fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen büfe sahibi, akşam saatlerinde boks makinesine zarar veren dört gencin görüntülerini tespit etti. Gençlerin, kilitli olan yumruk topunu indirmek için uzun süre çaba sarf ettikleri kameralara yansıdı.
Çabaları Sonuçsuz Kaldı
Kayıtlarda, gençlerin makinenin kilitli boks topunu indirmeye çalışırken, başarısız olmaları üzerine daha agresif yöntemlere başvurdukları görülüyor. Makineye defalarca tekme atan gençler, son olarak boks topunu bir delici aletle patlatmayı başardı.
Büfe Sahibi Polise Başvurdu
Durumun farkına varan işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını polise teslim etti. Polis, zarar veren şahısları tespit etmek için soruşturma başlattı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.