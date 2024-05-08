Bolu'da boks makinesi gençler tarafından parçalandı! Güvenlik kamerası yakalandılar

Gençlerin Hedefinde Boks Makinesi

İşletme sahibi, büfesine sabah saatlerinde geldiğinde, parayla çalışan boks makinesinin zarar gördüğünü fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen büfe sahibi, akşam saatlerinde boks makinesine zarar veren dört gencin görüntülerini tespit etti. Gençlerin, kilitli olan yumruk topunu indirmek için uzun süre çaba sarf ettikleri kameralara yansıdı.

Çabaları Sonuçsuz Kaldı

Kayıtlarda, gençlerin makinenin kilitli boks topunu indirmeye çalışırken, başarısız olmaları üzerine daha agresif yöntemlere başvurdukları görülüyor. Makineye defalarca tekme atan gençler, son olarak boks topunu bir delici aletle patlatmayı başardı.

Büfe Sahibi Polise Başvurdu

Durumun farkına varan işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını polise teslim etti. Polis, zarar veren şahısları tespit etmek için soruşturma başlattı.