Bolu'da klima montajı faciası! İkinci kattan düşen kişi yaralandı

Dengesini Kaybedip Düştü
Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. İkinci katta klima montajı yapan O.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek apartmanın giriş kapısı üzerinde bulunan beton korumalık ve çanak antene çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs, acil olarak hastaneye kaldırıldı.
112 Acil Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti
İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak durumunu stabilize etti. Ardından, yaralı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.
Hastaneden İyi Haber Geldi
Hastaneye kaldırılan O.Y'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaralının tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.