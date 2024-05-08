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Bolu'da klima montajı faciası! İkinci kattan düşen kişi yaralandı

Bolu'nun Semerkant Mahallesi'nde klima montajı sırasında meydana gelen kazada, Mürteza Bey Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında çalışan O.Y, dengesini kaybetti ve aşağı düştü.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da klima montajı faciası! İkinci kattan düşen kişi yaralandı
Bolu'da klima montajı faciası! İkinci kattan düşen kişi yaralandı
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Dengesini Kaybedip Düştü

Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. İkinci katta klima montajı yapan O.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek apartmanın giriş kapısı üzerinde bulunan beton korumalık ve çanak antene çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da klima montajı faciası! İkinci kattan düşen kişi yaralandı

112 Acil Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak durumunu stabilize etti. Ardından, yaralı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.

Bolu'da klima montajı faciası! İkinci kattan düşen kişi yaralandı

Hastaneden İyi Haber Geldi

Hastaneye kaldırılan O.Y'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaralının tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bolu'da klima montajı faciası! İkinci kattan düşen kişi yaralandı

08 May 2024 - 09:32 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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