Bolu'da klima montajı faciası! İkinci kattan düşen kişi yaralandı

Dengesini Kaybedip Düştü

Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. İkinci katta klima montajı yapan O.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek apartmanın giriş kapısı üzerinde bulunan beton korumalık ve çanak antene çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

112 Acil Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak durumunu stabilize etti. Ardından, yaralı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.

Hastaneden İyi Haber Geldi

Hastaneye kaldırılan O.Y'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaralının tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.