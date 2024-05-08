Bolu Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı! Çiftçiye sulama izinleri yolda

Gölköy Barajı'ndaki Su Seviyesi Artıyor

Bolu’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan yağışlar, Gölköy Barajı'nda su seviyesinin önemli ölçüde yükselmesine neden oldu. Meteoroloji verilerine göre, bölgedeki yağış miktarının artması, barajdaki su kapasitesini olumlu yönde etkiledi. Gölköy Barajı'ndaki mevcut su seviyesi, içme suyu arzında herhangi bir kesinti yaşanmayacağını garantiliyor.

Çiftçilere Müjde: Sulama İzinleri Geliyor

Bolu'daki çiftçiler için de sevindirici haberler var. Gölköy Barajı'ndan mayıs ayının sonları itibarıyla tarımsal sulama için su kullanım izni verilecek. Barajdaki mevcut doluluk oranı, bu iznin verilmesi için yeterli seviyelere ulaşmış durumda. Bölgedeki tarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yapılan bu düzenleme, çiftçilere ekim ve hasat dönemlerinde büyük kolaylık sağlayacak.

Bolu'nun İçme Suyu Güvence Altında

Bolu Belediyesi ve ilgili su yönetimi kurumları, Gölköy Barajı'ndaki su seviyesinin yakından takip edilmesini sürdürüyor. Barajdaki suyun yüksek seviyede kalması, şehrin içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılayacak kapasiteyi gösteriyor. Ayrıca, baraj suyunun kalitesi konusunda yapılan düzenli kontroller, Bolu halkına sağlıklı içme suyu sunulduğunun altını çiziyor.