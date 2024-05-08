İl Genel Meclis Başkanının odasında görülen hayvan şaşırttı! Birden herkes ayaklandı, ne olduğunu anlamaya çalıştılar!

Sigarasız Balkon, Kumrulara Yuva Oldu

Başkan Koç, sigara kullanmadığı için boş kalan küllüğün bir kumru tarafından yuva olarak seçildiğini belirtti. Bu sıradışı durum, doğa ve insan arasındaki uyumu gözler önüne seriyor. Koç, "Küllüğümüz artık bir yuva. Sigara içmeyişimin büyük bir avantajı oldu. Küllük, artık minik misafirlerimize ev sahipliği yapıyor," şeklinde konuştu.

Doğal Misafirperverlik: Kumrularla İç İçe Bir Yaşam

Kumrunun iki yavrusu ile birlikte küllüğü mesken tuttuğunu gören Başkan Koç, zarar vermeden onların bakımını üstlendiğini ve bu süreçte doğal yaşamı desteklediğini ifade etti. Koç, "Balkonumuzu kullanmıyorduk ve bu, doğanın bize bir hediyesi oldu. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz," dedi.

Uçuşa Hazır: Yavrular Büyüdükçe Gökyüzüne Dönecekler

Başkan Koç, kumruların gelişimini yakından takip ediyor ve onların bir gün uçup gitmelerini umut ediyor. "Onların anneleri gibi uçmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu olay, ofisimizin huzur dolu bir köşesini doğaya ayırmamızın sonucu oldu," diyerek sözlerini tamamladı.