08 May 2024 - 09:51- Gündem G:

İl Genel Meclis Başkanının odasında görülen hayvan şaşırttı! Birden herkes ayaklandı, ne olduğunu anlamaya çalıştılar!

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un makam odasının balkonunda sıra dışı bir olay yaşandı. Kullanılmayan bir küllük, doğanın güzelliklerinden biri olan kumrulara ev sahipliği yapmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
İl Genel Meclis Başkanının odasında görülen hayvan şaşırttı! Birden herkes ayaklandı, ne olduğunu anlamaya çalıştılar!
İl Genel Meclis Başkanının odasında görülen hayvan şaşırttı! Birden herkes ayaklandı, ne olduğunu anlamaya çalıştılar!
+2
Video için play'e tıklayın

Sigarasız Balkon, Kumrulara Yuva Oldu

Başkan Koç, sigara kullanmadığı için boş kalan küllüğün bir kumru tarafından yuva olarak seçildiğini belirtti. Bu sıradışı durum, doğa ve insan arasındaki uyumu gözler önüne seriyor. Koç, "Küllüğümüz artık bir yuva. Sigara içmeyişimin büyük bir avantajı oldu. Küllük, artık minik misafirlerimize ev sahipliği yapıyor," şeklinde konuştu.

İl Genel Meclis Başkanının odasında görülen hayvan şaşırttı! Birden herkes ayaklandı, ne olduğunu anlamaya çalıştılar!

Doğal Misafirperverlik: Kumrularla İç İçe Bir Yaşam

Kumrunun iki yavrusu ile birlikte küllüğü mesken tuttuğunu gören Başkan Koç, zarar vermeden onların bakımını üstlendiğini ve bu süreçte doğal yaşamı desteklediğini ifade etti. Koç, "Balkonumuzu kullanmıyorduk ve bu, doğanın bize bir hediyesi oldu. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz," dedi.İl Genel Meclis Başkanının odasında görülen hayvan şaşırttı! Birden herkes ayaklandı, ne olduğunu anlamaya çalıştılar!

Uçuşa Hazır: Yavrular Büyüdükçe Gökyüzüne Dönecekler

Başkan Koç, kumruların gelişimini yakından takip ediyor ve onların bir gün uçup gitmelerini umut ediyor. "Onların anneleri gibi uçmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu olay, ofisimizin huzur dolu bir köşesini doğaya ayırmamızın sonucu oldu," diyerek sözlerini tamamladı.İl Genel Meclis Başkanının odasında görülen hayvan şaşırttı! Birden herkes ayaklandı, ne olduğunu anlamaya çalıştılar!
# doğa, başkan, sigara

08 May 2024 - 09:51 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL