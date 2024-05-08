08 May 2024 - 10:30- Gündem G:

Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akçakoca'daki eğitim ve dinlenme tesislerinin Bolu'ya tahsis edilmesi için Mansur Yavaş'a verdiği sözü hatırlattı. Melih Gökçek de bu talebe sosyal medyadan yaptığı açıklama ile destek verdi. Tanju Özcan ve Melih Gökçek ilk kez bir konuda görüş birliğine vardı.

Arzu Sarı
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Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi mask
Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi
Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dört yıl önce verdiği sözü hatırlatarak, Akçakoca'da bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinin Bolu'ya tahsis edilmesini istedi. Bu talep, hem eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in destek mesajlarıyla hem de yerel siyasetin gündeminde geniş yer buldu.

Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi

Tahsis Talebinin Arka Planı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akçakoca'daki tesislerin Bolu'ya tahsis edilmesi için süreci hızlandırmaya çalışıyor. Bu tesisler, Bolu'daki gençler ve tatile çıkamayan ihtiyaç sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor. Özcan, Yavaş'la yaptığı görüşmelerde, Yavaş'ın "Meclis çoğunluğum yok, bu kararı çıkartamam" demesine rağmen, söz verdiğini ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini ifade etti.Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi

Melih Gökçek'in Destek Mesajı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Tanju Özcan'ın bu talebini destekleyerek, Mansur Yavaş'a harekete geçmesi çağrısında bulundu. Gökçek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Özcan'ın tesis talebinin yerinde olduğunu ve Yavaş'ın bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi

İhale Kararı ve Siyasi Tepkiler

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu tesisler için ihaleye çıkma kararı alması, süreci daha da karmaşık hale getirdi. Özcan, aldığı meclis kararıyla, Yavaş'ın verdiği sözü hatırlatarak, Yavaş'ın sözünü tutmasını umduğunu ve bu konuda kararlı olduğunu belirtti.Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi

# eğitim, belediye, destek, ankara

08 May 2024 - 10:30 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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