Akçakoca Tesisleri İçin Bolu'dan Ankara'ya söz hatırlatması: Özcan çağrı yaptı, Gökçek destek verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dört yıl önce verdiği sözü hatırlatarak, Akçakoca'da bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinin Bolu'ya tahsis edilmesini istedi. Bu talep, hem eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in destek mesajlarıyla hem de yerel siyasetin gündeminde geniş yer buldu.

Tahsis Talebinin Arka Planı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akçakoca'daki tesislerin Bolu'ya tahsis edilmesi için süreci hızlandırmaya çalışıyor. Bu tesisler, Bolu'daki gençler ve tatile çıkamayan ihtiyaç sahipleri için önemli bir fırsat sunuyor. Özcan, Yavaş'la yaptığı görüşmelerde, Yavaş'ın "Meclis çoğunluğum yok, bu kararı çıkartamam" demesine rağmen, söz verdiğini ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini ifade etti.

Melih Gökçek'in Destek Mesajı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Tanju Özcan'ın bu talebini destekleyerek, Mansur Yavaş'a harekete geçmesi çağrısında bulundu. Gökçek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Özcan'ın tesis talebinin yerinde olduğunu ve Yavaş'ın bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.

İhale Kararı ve Siyasi Tepkiler

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu tesisler için ihaleye çıkma kararı alması, süreci daha da karmaşık hale getirdi. Özcan, aldığı meclis kararıyla, Yavaş'ın verdiği sözü hatırlatarak, Yavaş'ın sözünü tutmasını umduğunu ve bu konuda kararlı olduğunu belirtti.