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Havalandırmada mahsur kalan yaratık vatandaşları ayağa kaldırdı! Herkes telefona sarılıp yardım istedi! Buda neyin nesi böyle?

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru güvercinler, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşların duyarlılığı ve itfaiyenin hızlı müdahalesi övgüyle karşılandı.

İhlas Haber Ajansı
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Havalandırmada mahsur kalan yaratık vatandaşları ayağa kaldırdı! Herkes telefona sarılıp yardım istedi! Buda neyin nesi böyle? mask
Havalandırmada mahsur kalan yaratık vatandaşları ayağa kaldırdı! Herkes telefona sarılıp yardım istedi! Buda neyin nesi böyle?
Havalandırmada mahsur kalan yaratık vatandaşları ayağa kaldırdı! Herkes telefona sarılıp yardım istedi! Buda neyin nesi böyle?
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Yavru Güvercinlerin İmdadına İtfaiye Yetişti

Bir evin havalandırma boşluğundan gelen ince sesleri fark eden dikkatli vatandaşlar, durumu hemen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak merdivenler yardımıyla havalandırma boşluğuna indi. Mahsur kalan yavru güvercinler, itfaiyeciler tarafından özenle kurtarılarak doğal yaşam alanlarına, yani yuvalarına güvenle bırakıldı.

Havalandırmada mahsur kalan yaratık vatandaşları ayağa kaldırdı! Herkes telefona sarılıp yardım istedi! Buda neyin nesi böyle?

Vatandaşların Duyarlılığı ve İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Övgüyle Karşılandı

Olay, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün etkin ve hızlı müdahalesini bir kez daha ön plana çıkardı. Vatandaşların çevreye olan duyarlılığı ve itfaiyenin profesyonel çalışması, bu başarılı kurtarma operasyonunun mimarları olarak öne çıktı. Olay, aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin ve toplumun birbirine karşı olan sorumluluklarının güzel bir örneğini sergiledi.Havalandırmada mahsur kalan yaratık vatandaşları ayağa kaldırdı! Herkes telefona sarılıp yardım istedi! Buda neyin nesi böyle?

08 May 2024 - 10:00 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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