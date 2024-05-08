Batı Karadeniz’deki dehşet veren cinayet! İnşaat ustasının kesik cesedi bulundu! Cenazesi defnedildi

Kastamonu'daki Korkunç Olay

Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde, üç gündür kayıp olan inşaat ustası Adem Yeşilgil'in başı kesilmiş cesedi korkunç bir şekilde su kanalında bulundu. Olay, yerel halkın terk edilmiş bir araç etrafında şüpheli hareketler fark etmesi ve durumu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye hızla intikal etti.

Ceset Kimliği Belirlendi ve Soruşturma Derinleşiyor

İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği soruşturma kapsamında cesedin, kayıp olarak aranan Yeşilgil’e ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemeler sonrası ceset, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Cesedin baş kısmının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yakınları ve Yerel Topluluk Yasta

Adem Yeşilgil’in cenazesi, ailesi ve yakınlarının teşhisi sonrasında, İğdir köyünde helallik alındı. Cenaze, bugün ikindi namazını müteakip Yeşilgil’in memleketi Sinop’un Durağan ilçesi Alpuğan Köyü'nde toprağa verildi. Kastamonu ve çevresindeki topluluk, yaşanan bu trajik olay karşısında derin üzüntü içinde.

Sosyal Medyada Yankı Bulan Acı Paylaşım

Yeşilgil’in kızı Hayriye Yeşilgil Doğan, babasının vefatını duyurduğu sosyal medya paylaşımında duygusal ifadeler kullanarak büyük üzüntüsünü dile getirdi. Yapılan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu ve toplumun her kesiminden destek mesajları aldı.