Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor!

Bolu Türk Eğitim-Sen, öğretmen atamaları ve mülakat sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekiyor. Mehmet Tuncay, mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini ve atama sayısının yetersiz olduğunu belirtiyor. Öğretmen adayları için daha adil bir süreç talep ediliyor.

Bolu Türk Eğitim-Sen'den eleştiriler

Mülakat Sisteminin Problemleri Mehmet Tuncay, mülakat sisteminin pratikte adil bir şekilde yürütülmesinin zorluklarını ve objektif bir değerlendirme yapılamamasını eleştirdi. Bu sistemin, öznel değerlendirmelerle dolu olduğunu ve adaletli bir ölçüm sağlamadığını ifade etti.

Ücretli öğretmen ve norm kadro açığı

Tuncay'a göre, Türkiye genelindeki ücretli öğretmen sayısı 72 bin 723, norm kadro ihtiyacı ise 101 bin 350. Bu veriler, eğitim sistemimizde büyük bir açık olduğunu gösteriyor ve bu durum, eğitim kalitesini doğrudan etkileyebilir.

Emeklilik ve yeni atama ihtiyacı

2023 ve 2024 yıllarında emekliye ayrılacak öğretmen sayıları artarken, bu durum öğretmen açığını daha da derinleştiriyor. Tuncay, gelecek öğretim yılı için sadece 20 bin yeni öğretmenin atanmasının mevcut ihtiyacı karşılamayacağını belirtti.

Adaletsiz mülakat sistemi ve kaldırılma çağrısı

Mehmet Tuncay, mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini savunarak, bu sistemin etik olmayan ve adil olmayan bir değerlendirme süreci yarattığını dile getirdi. Sistemin, öğretmen atamalarında adaletin sağlanmasını engellediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanına çağrı

Türk Eğitim-Sen, öğretmen atamalarında mülakat sistemini kaldırma yönünde Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu. Bu çağrı, eğitimde adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı ve öğretmenler için daha adil bir atama süreci sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim camiasında yankı bulan açıklamalar

Mehmet Tuncay'ın bu açıklamaları, eğitim camiasında ve öğretmen adayları arasında geniş yankı buldu. Eğitimde adaletin sağlanması ve öğretmen atamalarında daha şeffaf bir süreç için yapılan bu çağrılar, önümüzdeki dönemlerdeki politikaları şekillendirme potansiyeline sahip.