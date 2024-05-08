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Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor!

Bolu'da Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Tuncay, öğretmen atamalarının yetersiz olduğunu ve mülakat sisteminin adaletsiz bir süreç oluşturduğunu belirtti. 20 bin öğretmen atamasının, öğretmen adayları ve aileleri için yetersiz kaldığına dikkat çeken Tuncay, hayal kırıklığı yaşayan çok sayıda kişi olduğunu vurguladı.

Arzu Sarı
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Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor! mask
Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor!
Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor!
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Bolu Türk Eğitim-Sen, öğretmen atamaları ve mülakat sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekiyor. Mehmet Tuncay, mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini ve atama sayısının yetersiz olduğunu belirtiyor. Öğretmen adayları için daha adil bir süreç talep ediliyor.

Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor!

Bolu Türk Eğitim-Sen'den eleştiriler

Mülakat Sisteminin Problemleri Mehmet Tuncay, mülakat sisteminin pratikte adil bir şekilde yürütülmesinin zorluklarını ve objektif bir değerlendirme yapılamamasını eleştirdi. Bu sistemin, öznel değerlendirmelerle dolu olduğunu ve adaletli bir ölçüm sağlamadığını ifade etti.Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor!

Ücretli öğretmen ve norm kadro açığı

Tuncay'a göre, Türkiye genelindeki ücretli öğretmen sayısı 72 bin 723, norm kadro ihtiyacı ise 101 bin 350. Bu veriler, eğitim sistemimizde büyük bir açık olduğunu gösteriyor ve bu durum, eğitim kalitesini doğrudan etkileyebilir.

Emeklilik ve yeni atama ihtiyacı

2023 ve 2024 yıllarında emekliye ayrılacak öğretmen sayıları artarken, bu durum öğretmen açığını daha da derinleştiriyor. Tuncay, gelecek öğretim yılı için sadece 20 bin yeni öğretmenin atanmasının mevcut ihtiyacı karşılamayacağını belirtti.Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor!

Adaletsiz mülakat sistemi ve kaldırılma çağrısı

Mehmet Tuncay, mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini savunarak, bu sistemin etik olmayan ve adil olmayan bir değerlendirme süreci yarattığını dile getirdi. Sistemin, öğretmen atamalarında adaletin sağlanmasını engellediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanına çağrı

Türk Eğitim-Sen, öğretmen atamalarında mülakat sistemini kaldırma yönünde Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu. Bu çağrı, eğitimde adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı ve öğretmenler için daha adil bir atama süreci sağlamayı amaçlıyor.Öğretmen atamaları ve mülakat sistemine Bolu’dan sesler yükseliyor!

Eğitim camiasında yankı bulan açıklamalar

Mehmet Tuncay'ın bu açıklamaları, eğitim camiasında ve öğretmen adayları arasında geniş yankı buldu. Eğitimde adaletin sağlanması ve öğretmen atamalarında daha şeffaf bir süreç için yapılan bu çağrılar, önümüzdeki dönemlerdeki politikaları şekillendirme potansiyeline sahip.

# eğitim, türkiye

08 May 2024 - 11:30 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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