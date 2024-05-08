Hırsızlık Faaliyetlerine Darbe

Düzce'de, yıllardır devam eden hırsızlık faaliyetleriyle mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, suç oranlarını düşürmek amacıyla düzenlediği operasyonlarla dikkat çekiyor. Bu operasyonlardan birinde, 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan bir şahıs, saklandığı yerde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Harekete Geçti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri'nin titiz çalışmaları sonucunda, aranan şahıslar listesinde üst sıralarda yer alan bu tehlikeli suçlu, kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, uzun süredir emniyet güçlerinin radarında idi ve yapılan detaylı takip sonucunda saklandığı adreste suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suç ve Ceza

Aranan şahıs, hırsızlık suçundan yargılandığı davada aldığı ağır hapis cezasıyla uzun süredir aranmakta idi. Son olarak, Düzce merkezdeki bir bina içerisinde saklanırken bulunan ve çalıntı eşyalarla birlikte yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün suçlulara karşı gösterdiği kararlılığı ve başarılı takip kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.