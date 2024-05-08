- Asayiş

29 yıl hapis cezası bulunan adam sonunda yakayı ele verdi! Polis ekipleri yaptığı operasyonla, şahsı kıskıvrak yakaladı!

Düzce'de, 29 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık suçlusu, Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor.

İhlas Haber Ajansı
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29 yıl hapis cezası bulunan adam sonunda yakayı ele verdi! Polis ekipleri yaptığı operasyonla, şahsı kıskıvrak yakaladı! mask
29 yıl hapis cezası bulunan adam sonunda yakayı ele verdi! Polis ekipleri yaptığı operasyonla, şahsı kıskıvrak yakaladı!
29 yıl hapis cezası bulunan adam sonunda yakayı ele verdi! Polis ekipleri yaptığı operasyonla, şahsı kıskıvrak yakaladı!
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Hırsızlık Faaliyetlerine Darbe

Düzce'de, yıllardır devam eden hırsızlık faaliyetleriyle mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, suç oranlarını düşürmek amacıyla düzenlediği operasyonlarla dikkat çekiyor. Bu operasyonlardan birinde, 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan bir şahıs, saklandığı yerde yakalandı.

29 yıl hapis cezası bulunan adam sonunda yakayı ele verdi! Polis ekipleri yaptığı operasyonla, şahsı kıskıvrak yakaladı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Harekete Geçti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri'nin titiz çalışmaları sonucunda, aranan şahıslar listesinde üst sıralarda yer alan bu tehlikeli suçlu, kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, uzun süredir emniyet güçlerinin radarında idi ve yapılan detaylı takip sonucunda saklandığı adreste suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

29 yıl hapis cezası bulunan adam sonunda yakayı ele verdi! Polis ekipleri yaptığı operasyonla, şahsı kıskıvrak yakaladı!

Suç ve Ceza

Aranan şahıs, hırsızlık suçundan yargılandığı davada aldığı ağır hapis cezasıyla uzun süredir aranmakta idi. Son olarak, Düzce merkezdeki bir bina içerisinde saklanırken bulunan ve çalıntı eşyalarla birlikte yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün suçlulara karşı gösterdiği kararlılığı ve başarılı takip kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.29 yıl hapis cezası bulunan adam sonunda yakayı ele verdi! Polis ekipleri yaptığı operasyonla, şahsı kıskıvrak yakaladı!
# polis, düzce

08 May 2024 - 10:27 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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