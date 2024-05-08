Bolu'da 143 okul, 140 okul servisi, 877 trafik denetimi yapıldı

Geniş çaplı güvenlik denetimleri

Bolu ilinde, 29 Nisan ile 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan kapsamlı güvenlik ve trafik denetimlerinin ayrıntıları paylaşıldı. Emniyet ve jandarma birimlerinin ortak çalışmaları sonucu, okul çevrelerinde, trafikte ve metruk alanlarda çeşitli kontroller gerçekleştirildi.

Okul çevrelerinde sıkı denetim

Bu hafta içinde Bolu’daki 143 okul ve çevresinde yoğun güvenlik denetimleri yapıldı. Bu süreçte toplam 530 kişi sorgulanırken, 140 okul servisi detaylı bir şekilde incelendi. Denetimlerin ana amacı, öğrencilerin güven içinde eğitim almasını sağlamak olarak öne çıktı.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlar

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan 6 ayrı operasyonda, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve bu operasyonlar sonucunda 1 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 17,83 gram metamfetamin, 1675 adet sentetik ecza ve 46,47 gram esrar bulundu.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Emniyet güçleri, okul çevrelerinde yaptıkları denetimler sırasında 3 adet tabanca ve 27 adet mermi ele geçirdi. Bu bulgular, bölgede silahsız bir çevre oluşturma çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.

Aranan şahıslar yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan toplam 30 kişi, denetimler sırasında yakalandı. Bu kişilerin 23’ü 0-5 yıl, 4’ü 5-10 yıl ve 3’ü 10 yıl üzeri hapis cezasına çarptırılmış bireylerdi. Ayrıca, ifade için aranan 27 kişi daha tespit edildi ve güvenlik güçlerince alındı.

Yoğun trafik denetimleri

Trafik denetimleri kapsamında toplam 877 uygulama yapıldı ve 11.525 araç ile 4.379 kişi kontrol edildi. Bu denetimlerin ana hedefi, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaları önlemek oldu.

Bolu’da güvenlik ve huzur artıyor

Yapılan bu denetimler, Bolu’nun güvenlik seviyesini artırma ve suç oranlarını düşürme amaçlıyor. Okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ile mücadele ve trafik denetimlerinin yoğunlaştırılması, Bolu’da yaşayan vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamaya yönelik önemli adımlardır.