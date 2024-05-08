TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu korkunç faciayı araştıracak!

Bolu Milletvekili İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda

Bolu'dan AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'na katılarak Erzincan İliç'teki büyük maden kazasını incelemek üzere bölgeye gitti. Facianın yaşandığı yerde detaylı bir araştırma yapan komisyon, olayın nedenlerini ve alınacak önlemleri belirlemeye çalışıyor.

Valilik ziyareti ve ilk incelemeler

Komisyon üyeleri, saha incelemelerine başlamadan önce Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile bir araya geldi. Alınan bilgiler doğrultusunda komisyon, maden sahasına geçerek kazanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Detaylı basın açıklamasıyla ilk bulgular ortaya çıkıyor

Komisyon başkanı Atay Uslu, maden kazası hakkında kimsenin aklında soru işareti kalmayacağını belirterek, kazadan bu yana 4 işçinin cenazesine ulaşıldığını ve kayıp 5 işçiyi bulma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıklar ve kurumlarla toplantılar gerçekleştirildi

Maden kazası sonrasında gerçekleştirilen toplantılarda, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri dinlendi. AFAD ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde arama kurtarma ve çevresel önlemler ele alındı.

Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği

Gelecek planlamaları kapsamında, ilgili üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılacak. Bu toplantılarla, maden kazasının nedenleri ve önlenmesi gereken noktalar üzerinde daha geniş bir perspektif elde edilmesi hedefleniyor.

Güvenilir ve sürdürülebilir madencilik politikaları geliştiriliyor

Atay Uslu'nun vurguladığı "Önce insan, önce çevre sonra madencilik" anlayışı çerçevesinde, güvenilir ve sürdürülebilir madencilik politikalarının nasıl şekillendirileceği üzerinde duruldu. Bu politikalar, Türkiye madencilik sektörü için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyebilir.

Umut veren gelecek için çalışmalar sürüyor

Komisyon Başkanı Uslu, yapılan çalışmaların sonuçlanmasıyla Türkiye madencilik sürecinde yeni bir kapının açılacağını ve bu tür kazaların önlenmesine yönelik önemli adımların atılacağını ifade etti. Çalışmalar, sektörde umut veren bir geleceği hedefliyor.