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2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler?

2025 yılına özel olarak tasarlanan yeni Volkswagen California, olağanüstü özellikleri ve yenilikçi tasarımı ile Türkiye pazarına sunulmaya hazır. Dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD), takılabilir hibrit motor (PHEV), iki kayar kapı ve pop-top özellikleri ile donatılmış bu muhteşem karavan, dikkat çekmeye devam ediyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler? mask
2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler?
2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler?
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Teknik Özellikler ve Yeniliklerle Dolu İç Mekan

Volkswagen California, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik donanımlar ve geniş iç mekan yapısı ile ön plana çıkıyor. Açılır tavanı ve sürgülü kapıları, geniş ve rahat bir yaşam alanı yaratırken, modern mutfak seti ile her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Volkswagen, bu modelde 1.5L turbo motor ve elektrik motorunu birleştirerek 242 beygir gücüne ulaşan PHEV sistemini kullanıyor. 13kWh'lik bataryası ile 30 mile kadar menzil sunan bu model, çevre dostu seyahat seçeneklerini ön planda tutuyor.

2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler?

Volkswagen'in İkonik Tasarımıyla Karşınızda: Sahil ve Okyanus Modelleri

Volkswagen, 2025 California modelinde iki farklı iç dizayn sunuyor: Sahil ve Okyanus. Her iki model de tam donanımlı mutfak, yenilikçi saklama çözümleri ve çevreci kumaşlar ile donatılmış durumda. Sahil modeli, ek bir 40Ah batarya ve gerekli tüm kamp ekipmanları ile mükemmel bir seyahat arkadaşı olurken, Okyanus modeli daha lüks bir deneyim sunmak için gelişmiş iklim kontrol sistemi ve kabin ısıtıcılarına sahip.

2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler?

Karavan Severler için Ideal: Çift Kayar Kapı ve Genişletilmiş Yaşam Alanı

2025 VW California, hem sağ hem sol tarafta bulunan kayar kapıları ile kolayca erişilebilir bir yaşam alanı sunuyor. Bu özellik, aracın içine girip çıkmayı kolaylaştırırken, aynı zamanda yemek pişirme esnasında daha fazla hava akışı sağlayarak konforlu bir ortam yaratıyor. Fiyatıyla ilgili ise şuan bir açıklama yok.2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler?

Sürdürülebilir Seyahatler için E-Hybrid Motor Seçeneği

Volkswagen'in çevre dostu yaklaşımını benimseyen 2025 California, PHEV modeli ile karbon ayak izini minimuma indirgeyerek, doğa ile iç içe sürdürülebilir seyahatler vaat ediyor. Elektrikli motoru, şehir içinde emisyonu sıfıra indirgerken, dizel motor ise uzun yolculuklar için ideal gücü sağlıyor.2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler?

Türkiye Pazarında Neden Bu Kadar Özel?

Türkiye'de karavan ve kamp kültürünün yükselişiyle birlikte, 2025 Volkswagen California, özellikle doğa tutkunları için vazgeçilmez bir araç haline gelmeye aday. Hem teknolojik özellikleri hem de üstün Alman mühendisliği ile dikkat çeken bu model, Türkiye yollarında yeni bir dönemi başlatıyor. Ancak, bu özel modelin Amerika'da satışa sunulmayacak olması, onu global pazarda daha da değerli kılıyor.2025 Volkswagen California kamp severlerin beklediği araç olarak Türkiye’ye geliyor! Karavan devri son bulacak, bu aracı alan keyfini sürecek! İşte fiyatı ve özellikleri neler?

Volkswagen California ile Yollarda Yeni Bir Dönem

2025 VW California, yüksek teknolojili donanımları, çevre dostu motor seçenekleri ve benzersiz tasarımı ile Türkiye'de ve Avrupa'da karavan severlerin yeni favorisi olmaya aday. Yeni modelin ikinci yarıda teslim edilmeye başlanması bekleniyor ve bu, sektördeki heyecanı daha da artırıyor.

# türkiye, doğa, çevre, araç, avrupa

08 May 2024 - 10:47 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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