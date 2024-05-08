Bolu İl Özel İdaresi İş Merkezi’ndeki Müftülük dükkânı için tartışmalar alevleniyor!

Bolu'da İş Merkezi tadilatı gündemde

Bolu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan Bolu İl Özel İdaresi'ne ait İş Merkezindeki Müftülük dükkânında yapılan ve komşu dükkâna da sıçrayan tadilatı meclis toplantısında gündeme getirdi. Beykoz, bu genişlemenin yasalara uygunluğunu ve İl Özel İdaresi'nin bu tadilata izin verip vermediğini sorguladı.

Kapsamlı denetim talebi

Beykoz, Mayıs toplantısında yaptığı açıklamada, müftülüğe ait dükkândaki tadilatın yan dükkâna da yayılması üzerine endişelerini dile getirdi ve durumun 5302 sayılı kanuna uygun olup olmadığını sorgulayarak kapsamlı bir denetim talep etti. Ayrıca, bu tadilatın genişlemesiyle ilgili İl Özel İdaresi'nin karar süreçlerinin şeffaflığını sordu.

Müftü Hüseyin Demirtaş'tan yanıt

Tadilatla ilgili iddialara cevap veren Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, çalışmaların Vali'nin izniyle gerçekleştirildiğini belirtti. Daha önce berber dükkanı olarak kullanılan mekânın boşalması üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ihaleyle mekânı kiraladığını ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler planladıklarını açıkladı.

Gençlere yönelik pozitif değişim

Müftü Demirtaş, tadilatın gençler için kitap satışı, tanıtımı ve sohbet alanları gibi yeni imkânlar sunacağını vurgulayarak, gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma amacı taşıdıklarını belirtti. Ayrıca, mekânın genişlemesiyle daha fazla gençlere ulaşmayı hedeflediklerini ve bu sayede toplumsal fayda sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Anayasal zorunluluk ve toplumsal katkı

Müftü, tadilatın sadece mekânın kullanımını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda anayasal bir zorunluluk olarak gençleri koruma görevini yerine getirdiğini savundu. Anayasanın 58. maddesine atıfta bulunarak, devletin gençleri koruma yükümlülüğüne dikkat çekti.

Müftülükten Çağrı: Teşekkür Bekliyoruz

Son olarak, Müftü Demirtaş, tadilatın gençler için daha yaşanabilir ve rahat ortamlar oluşturduğunu, karanlık ve kullanılmaz alanları güzelleştirdiğini belirtti. Müftülüğün bu girişimlerinin toplumsal bir katkı olduğunu vurgulayarak, yapılan eleştirilere rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti ve toplumdan destek ve teşekkür beklediklerini söyledi.