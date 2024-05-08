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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşlılar İçin Eğitim Programlarını Sürdürüyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 60 yaş üstü vatandaşları hedef alan zengin eğitim programlarına devam ediyor. Bu programlar, üniversitenin 'Her Yaşa Dost Üniversite' girişimi çerçevesinde, yaşlı bireyleri bilimden sanata çeşitli konularda bilgilendiriyor.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşlılar İçin Eğitim Programlarını Sürdürüyor mask
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşlılar İçin Eğitim Programlarını Sürdürüyor
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşlılar İçin Eğitim Programlarını Sürdürüyor
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ömür Boyu Öğrenme Üniversitesi programları ile 60 yaş üstü vatandaşların hayatını zenginleştiriyor. Teknolojiden sanata çeşitli kurslar sunan BAİBÜ, her yaşta eğitim vizyonunu toplumla buluşturuyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşlılar İçin Eğitim Programlarını Sürdürüyor

Mayıs Sonuna Kadar Haftada İki Kez Eğitim

Mart ayında başlayan eğitim etkinlikleri, Mayıs'ın 29'una kadar haftada iki gün gerçekleştirilecek. Bu girişim, BAİBÜ'nün toplumla bütünleşme taahhüdünün bir parçası olarak ömür boyu öğrenmenin yaşla sınırlı olmadığını vurguluyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşlılar İçin Eğitim Programlarını Sürdürüyor

Sağlıktan Dijital Becerilere Çeşitli Dersler

İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen Ömür Boyu Öğrenme Üniversitesi programı kapsamında, katılımcılara sağlık, sanat, müzik, spor, edebiyat, yabancı dil, hukuk, sosyal bilimler, temel bilimler, teknoloji ve dijital beceriler alanlarında teorik ve uygulamalı dersler sunuluyor. Dersler, BAİBÜ akademisyenleri ve iş birliği yapılan kurumların uzmanları tarafından veriliyor.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşlılar İçin Eğitim Programlarını Sürdürüyor

Tradyonel Akademik Rollerin Ötesinde Bir Taahhüt

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversitenin eğitim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra toplumsal katkı faaliyetlerini de içeren geniş bir role sahip olduğunu belirtti. Bu proje, üniversitenin hem şehirle hem de çeşitli kurumlarla entegrasyonunu güçlendirirken, toplumsal hizmet girişimlerinde de önemli bir adım atıyor.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşlılar İçin Eğitim Programlarını Sürdürüyor

# eğitim, spor, teknoloji

08 May 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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