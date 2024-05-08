Bolu ve 48 ilde büyük operasyon! “Mahzen-40” ile tefecilere ve dolandırıcılara ağır darbe

Ulusal Çapta Operasyon Başarısı

Türkiye'nin dört bir yanında, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik geniş çapta düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, toplam 127 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, ülke genelinde mali suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

49 İlde Koordineli Harekat

Operasyonlar Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İl emniyet müdürlüklerinin KOM ve mali şube müdürlükleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik gibi bir dizi suç faaliyetine son vermek için harekete geçti.

Çeşitli Suçlarla Mücadele

Yakalanan şüphelilerin işledikleri belirlenen suçlar arasında; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı nitelikli dolandırıcılık, kişilere yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet bulunuyor. Bu suçlar, toplumun huzurunu ve ekonomik düzenini doğrudan tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine ve tefecilere göz açtırmayacaklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla gerçekleştiren güvenlik güçlerini övdü ve "Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.