Psikolog Esra Ezmeci'den aldatma üzerine olay yaratan sözler

Ünlü Türk Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu. Ezmeci, bir takipçisinin "Kocam beni bir eskort ile aldattı" itirafına verdiği yanıtla, aldatılma konusunda toplumsal bir tartışma başlattı. Ezmeci, yatak odasında yaşananların, bir ilişkinin sağlığı için yeterli olmadığını vurgulayarak, cinsel tatminin ilişkilerdeki yeri ve önemi üzerine dikkat çekici görüşlerini paylaştı.

Ezmeci, paylaşımında, "Sadece yatakta mutluluk hiçbir ilişki için yeterli olmaz. Eşiniz bir süre sonra bu ilişkiden tatmin olmayıp size geri dönmeye çalışacaktır. Hemen sakin kabul etmeyin. Unutmayın sadece cinsel odaklı bir ilişki, çok kısa süre bir tatmin sağlayacaktır," diyerek, ilişkilerde derin duygusal bağların ve karşılıklı saygının önemine işaret etti. Bu açıklamalar, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı kendi deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak bu konuya dikkat çekti.

Psikolojik danışmanlık ve terapi alanında uzman olan Esra Ezmeci, verdiği seminerler ve katıldığı televizyon programlarıyla da tanınmakta. Aldatma ve ilişkiler üzerine yaptığı bu tür açıklamalar, onun toplumda daha fazla farkındalık yaratma ve insanların kişisel ilişkilerini daha sağlıklı bir temelde kurmalarına yardımcı olma misyonunu yansıtıyor.