08 May 2024 - 23:00- Olay Entrika G:

Psikolog Esra Ezmeci'den aldatma üzerine olay yaratan sözler

Psikolog Esra Ezmeci, evli kadınların, eşleri tarafından eskortlarla aldatılma durumlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, ilişkilerde cinsellik dışındaki unsurların önemini vurgulayan Ezmeci, geçici tatminler konusunda uyarılarda bulundu!

Osman Aykan
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Psikolog Esra Ezmeci'den aldatma üzerine olay yaratan sözler mask
Psikolog Esra Ezmeci'den aldatma üzerine olay yaratan sözler
Psikolog Esra Ezmeci'den aldatma üzerine olay yaratan sözler
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Psikolog Esra Ezmeci'den aldatma üzerine olay yaratan sözler

Ünlü Türk Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu. Ezmeci, bir takipçisinin "Kocam beni bir eskort ile aldattı" itirafına verdiği yanıtla, aldatılma konusunda toplumsal bir tartışma başlattı. Ezmeci, yatak odasında yaşananların, bir ilişkinin sağlığı için yeterli olmadığını vurgulayarak, cinsel tatminin ilişkilerdeki yeri ve önemi üzerine dikkat çekici görüşlerini paylaştı.

Psikolog Esra Ezmeci'den aldatma üzerine olay yaratan sözler

Ezmeci, paylaşımında, "Sadece yatakta mutluluk hiçbir ilişki için yeterli olmaz. Eşiniz bir süre sonra bu ilişkiden tatmin olmayıp size geri dönmeye çalışacaktır. Hemen sakin kabul etmeyin. Unutmayın sadece cinsel odaklı bir ilişki, çok kısa süre bir tatmin sağlayacaktır," diyerek, ilişkilerde derin duygusal bağların ve karşılıklı saygının önemine işaret etti. Bu açıklamalar, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı kendi deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak bu konuya dikkat çekti.

Psikolog Esra Ezmeci'den aldatma üzerine olay yaratan sözler

Psikolojik danışmanlık ve terapi alanında uzman olan Esra Ezmeci, verdiği seminerler ve katıldığı televizyon programlarıyla da tanınmakta. Aldatma ve ilişkiler üzerine yaptığı bu tür açıklamalar, onun toplumda daha fazla farkındalık yaratma ve insanların kişisel ilişkilerini daha sağlıklı bir temelde kurmalarına yardımcı olma misyonunu yansıtıyor.

# Medya

08 May 2024 - 23:00 - Olay Entrika

Mahreç  Osman Aykan

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