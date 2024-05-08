Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'a uyuşturucu operasyonu: Evinden Skunk çıktı!

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Kalben Sağdıç, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir mahallesinde yaşanan bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyon, sanatçının evinde gerçekleşti.

Evde Skunk Maddesi Ele Geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağdıç'ın evinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 15 gram skunk maddesi bulundu. Operasyon sırasında ayrıca evde bulunan 2 bin avro, 750 dolar ve bin 500 lira nakit paraya da el konuldu. Şarkıcı, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretine yönelik suçlamalarla karşı karşıya.

Sağdıç'ın Sosyal Medya Paylaşımı Dikkat Çekti

Operasyonun ardından Kalben Sağdıç'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımlar da gündeme geldi. Sanatçı, eczaneden aldığı takviye edici ilaç ve vitaminler hakkında esprili bir dil kullanarak, "Artık ölümsüz olmalıyım" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, şarkıcının psikolojik durumu ve sağlıkla ilgili hassasiyetlerini de gözler önüne serdi.

Hukuki Süreç Başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan hukuki süreçte, Sağdıç hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Sanatçı, ifadesi alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sağdıç, suçsuz olduğunu ve yasal yollardan temin ettiği ürünler olduğunu iddia etti. Önümüzdeki günlerde şarkıcının durumu ile ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

Türk Pop Müziği Sarsıldı

Bu olay, Türkiye müzik endüstrisinde büyük yankı uyandırdı. Kalben Sağdıç gibi genç ve başarılı bir sanatçının adının bu tür bir olayla anılması, hayranları arasında üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Sağdıç'ın müzik kariyeri ve halk nezdindeki itibarı, bu olayın yargı sürecine bağlı olarak önemli ölçüde etkilenebilir.