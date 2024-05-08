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Gülşen'den Eurovision'a yeşil ışık: 'Ülkem için her şeyi yaparım'

Ünlü pop sanatçısı Gülşen, son günlerde dikkat çeken sahne kıyafetleri ve samimi açıklamalarıyla gündemde. Eurovision Şarkı Yarışması'na olan ilgisini dile getiren Gülşen, Türkiye'ye olan bağlılığını ve sevgisini vurguladı. Sanatçı, Eurovision'da ülkesini temsil etmeye hazır olduğunu belirtti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Gülşen'den Eurovision'a yeşil ışık: 'Ülkem için her şeyi yaparım' mask
Gülşen'den Eurovision'a yeşil ışık: 'Ülkem için her şeyi yaparım'
Gülşen'den Eurovision'a yeşil ışık: 'Ülkem için her şeyi yaparım'
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Türkiye'nin Yıldızı Gülşen'den Eurovision Açıklaması

Gülşen Sahneye Hazır 2003 Eurovision birincisi Sertab Erener’in bu yıl organizasyona konuk olarak katılacağının hatırlatılması üzerine Gülşen, Erener’in performansını övdü. "Sertab'ın şarkısı harikaydı, hala heyecanlanıyorum" diyen Gülşen, Türkiye için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti. "Bu sadece şarkı söylemek değil, aynı zamanda vatan sevgisi" şeklinde konuştu.

Gülşen'den Eurovision'a yeşil ışık: 'Ülkem için her şeyi yaparım'

Yeni Şarkı Yakında

Gülşen, yeni şarkısının 17 Mayıs'ta dinleyicilerle buluşacağını duyurdu. Sanatçı, Kıbrıs'ta düzenlenen bir konserde Kıbrıslı hayranlarıyla buluşmadan önce gazetecilere verdiği röportajda, Eurovision hakkında düşüncelerini paylaştı. Gülşen'in sahne performansı ve müzikal yeteneği, hayranları tarafından merakla bekleniyor.Gülşen'den Eurovision'a yeşil ışık: 'Ülkem için her şeyi yaparım'

Türkiye'nin Eurovision Aşkı

Türkiye, Eurovision'da daha önce büyük başarılar elde etmiş ve 2003 yılında Sertab Erener ile zirveye ulaşmıştı. Gülşen gibi güçlü ve yetenekli bir sanatçının bu platformda Türkiye'yi temsil etmesi, ülkenin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini bir kez daha ön plana çıkarabilir.Gülşen'den Eurovision'a yeşil ışık: 'Ülkem için her şeyi yaparım'

Gülşen'in Eurovision'a olan ilgisi ve Türkiye sevgisi, ülkemizin sanatsal başarılarına olan inancını ve desteğini gösteriyor. Sanatçının sahne alacağı her platform, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yüzünü güzelleştirmeye devam ediyor.

# türkiye

08 May 2024 - 14:36 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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