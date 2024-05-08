Gülşen'den Eurovision'a yeşil ışık: 'Ülkem için her şeyi yaparım'

Türkiye'nin Yıldızı Gülşen'den Eurovision Açıklaması

Gülşen Sahneye Hazır 2003 Eurovision birincisi Sertab Erener’in bu yıl organizasyona konuk olarak katılacağının hatırlatılması üzerine Gülşen, Erener’in performansını övdü. "Sertab'ın şarkısı harikaydı, hala heyecanlanıyorum" diyen Gülşen, Türkiye için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti. "Bu sadece şarkı söylemek değil, aynı zamanda vatan sevgisi" şeklinde konuştu.

Yeni Şarkı Yakında

Gülşen, yeni şarkısının 17 Mayıs'ta dinleyicilerle buluşacağını duyurdu. Sanatçı, Kıbrıs'ta düzenlenen bir konserde Kıbrıslı hayranlarıyla buluşmadan önce gazetecilere verdiği röportajda, Eurovision hakkında düşüncelerini paylaştı. Gülşen'in sahne performansı ve müzikal yeteneği, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye'nin Eurovision Aşkı

Türkiye, Eurovision'da daha önce büyük başarılar elde etmiş ve 2003 yılında Sertab Erener ile zirveye ulaşmıştı. Gülşen gibi güçlü ve yetenekli bir sanatçının bu platformda Türkiye'yi temsil etmesi, ülkenin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini bir kez daha ön plana çıkarabilir.

Gülşen'in Eurovision'a olan ilgisi ve Türkiye sevgisi, ülkemizin sanatsal başarılarına olan inancını ve desteğini gösteriyor. Sanatçının sahne alacağı her platform, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yüzünü güzelleştirmeye devam ediyor.