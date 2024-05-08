Milli Piyango'dan 19 Mayısa özel dev ikramiye!

Büyük ikramiye heyecanı: 19 Mayıs'ta Milli Piyango'da 80 milyon TL kazanma şansı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Piyango'nun özel çekilişi ile kutlanacak. Büyük ödülün 80 milyon TL olarak belirlendiği bu çekiliş, Pazar günü saat 17.30'da gerçekleştirilecek. Çekilişin canlı yayını, resmi internet sitesi www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalından izlenebilecek. Bu büyük gün için heyecan dorukta ve katılımcılar, belki de hayatlarının değişimini izleyecek.

Bilet fiyatları ve satış noktaları:

Milli Piyango biletleri, çeyrek biletler 80 TL, yarım biletler 160 TL ve tam biletler ise 320 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Biletlerinizi gezici bayiler, sabit bayiler ve online platformlar üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden veya oyun terminallerinden dijital bilet olarak da temin edebilirsiniz. Her bütçeye uygun bu biletlerle, herkes büyük ikramiye için şansını deneyebilir.

Çekiliş kuralları ve ikramiye kategorileri

Milli Piyango'da bilet tipleri üçe ayrılır: Tam, Yarım ve Çeyrek. Biletiniz tam biletse, kazandığınız takdirde ikramiyenin tamamını alırsınız. Yarım bilet sahipleri ise ikramiyenin yarısını, çeyrek bilet sahipleri de çeyreğini kazanır. İkramiyeler, çekilişlerdeki kategorilere göre değişiklik gösterir. En son kategori olan amorti için, 0-4 ve 5-9 arasından çekilen iki numaradan biri ile sona eren biletler ödül kazanır. Teselli kategorisi ise, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağına göre değişen ödüller sunar.

Canlı yayın ve şeffaflık ilkesi

Tüm çekilişler, noter huzurunda ve Şisal Şans'ın son teknoloji altyapısı kullanılarak ŞANS MERKEZİ adlı stüdyoda gerçekleştirilir. Çekilişler, Dünya Piyango Birliği tarafından verilen güvenlik ve şeffaflık standartlarına uygun olarak canlı yayınlanmaktadır. Bu sayede, tüm katılımcılar çekilişin adil ve şeffaf bir şekilde yapıldığından emin olabilir.

Sonuçlar ve ikinci kategorinin ikramiyesi

Çekiliş sonuçlarına, resmi internet sitesi olan https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, ikinci kategorideki ikramiyenin 8 milyon TL olduğunu hatırlatmakta fayda var.