Selçuk Geçer yatırımcılara nasıl uyarılarda bulundu? Altın, dolar, Euro ve Bitcoin hakkında neler söyledi?

Dikkatli olmazlar ise beş kuruşsuz kalırlar

Dolar ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla adından sıkça bahsettiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar, altın, Euro ve Bitcoin gibi yatırım araçlarının dalgalı, belirsiz hareketlenmelerine kayıtsız kalamadı ve bu belirsizlikle alakalı çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yatırımcıları ise sert bir şekilde uyardı. Eğer dikkatli olmazlarsa bir sabah uyandıklarında beş kuruşsuz kalabileceklerinden çok büyük hüsrana uğrayabileceklerinden bahsetti yatırımcıları dikkatli olmaları için uyardı.

Paralarını bir gecede kaybederler

Bildiğiniz gibi altın, dolar, Euro ve Bitcoin bu aralar baya hareketli bir yükseliyor bir düşüyor yerinde durmuyor hal böyle olunca yatırımcılarda nasıl bir yol izleyeceklerini şaşırıyorlar bu kararsız dönemlerinde ünlü ekonomist Selçuk geçer yatırımcıların yardımlarına koştu nasıl bir yol izleyebileceklerinden bahsetti. Ünlü ekonomist Geçer yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eğer dikkatli olmazlar ise paralarını bir gecede kaybedebileceklerinden bahsetti.

Doların yüz lira olduğunu görür ne olduğunu anlayamazsınız

Gelelim ünlü ekonomistin o çok çarpıcı uyarılarına bakalım sık sık ağzından düşürmediği dolar hakkında yaptığı açıklamalarına işte o açıklamalar; "Bir gün uyanırsınız ve Mehmet Şimşek'in görevden alındığını öğrenirsiniz. Ardından doların 100 lira olduğunu görür ve ne olduğunu anlamazsınız. Doların aniden 100 lira olması yerine, 60 lira seviyesine stabil bir şekilde ve piyasayı sarsmadan ulaşması daha uygun olacaktır" cümlelerini kullandı.

Ons altın 2400 dolara çıkabilir

Bakalım ünlü ekonomist güvenli yatırım olarak görülen hatta ele para geçince akla ilk gelen yatırım aracı olan altın için de açıklamalarda bulundu. Buyurun o açıklamaları; "Ons altın 2400 dolara çıkabilir. Yine de dikkatli olun, beklenmedik bir düşüşle 1900 hatta 1800 dolara kadar gerileyebilir" ifadelerini kullandı. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Büyük kayıplar yaşayabilirsiniz

Son olarak ise son zamanların popüler yatırım aracı olan Bitcoin ile ilgili nasıl uyarılarda bulundu ona değinelim işte son zamanların popüler yatırım aracı Bitcoin ile ilgili ünlü ekonomistin tavsiyesi;

"Dikkatli olun, bir sabah 30 bin dolara düşebilirsiniz. Büyük kayıplar yaşayabilirsiniz" şeklinde tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu yatırımcıların dikkatli olması gerektiğinin altını özellikle çizdi.