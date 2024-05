Kırmızı et fiyatları ne kadar oldu? Et ve Süt Kurumu zam yaptı mı? Bolu da güncel kırmızı et fiyatları

Geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu ete yüzde 25 zam yaptığını açıklamıştı bu durumun raflara nasıl yansıdığı vatandaşlar tarafından merak konusu ol. Bazı illerimizde düşüş yaşanırken bakalım Bolu da bu yüzde 25 zam raflara nasıl yansıdı. Fiyatlar vatandaşı mutlu edebilecek mi bu zammın ardından et satışları nasıl etkilenecek sorusu merak konusu oldu. İşte karşınızda Bolu güncel et fiyatları.

Et alamayacak mıyım korkusu

Yüzde 25 zam haberi bolu da nasıl karşılandı. Kurban bayramı yaklaşırken yaşanan bu zam vatandaşta acaba et alamayacak mıyım korkusu yaşattı. Bolu da zam raflara nasıl yansıdı? Et ürünlerindeki fahiş fiyatlar yüzünden vatandaş et almakta zorlanıyordu yaşanan zammın ardından bazı illerimizde fiyatlar düşerken gözler Bolu ya çevrildi Bolu da ise fiyatlar Bolu halkı tarafından merak konusu oldu.

Bolu da vatandaşın gözü kasaplarda

Bolu da vatandaşın gözü kasaplara döndü et alabilecek miyim yoksa alamayacak mıyım diye sorular sorulmaya başlandı. Bolu da bazı et fiyatları almış başını giderken bazıları ise yerinde sayıyor mesela dana ciğer zamdan nasibini almamış hala 400 lira ama fiyatı artan et ürünleri de bulunuyor. İşte Bolu güncel et fiyatları. İlimizde hangi et kaça satılıyor detayları haberimizde.

Ama zamdan nasibini alanlarda var tabii ki mesela bir önceki zamda dana antrikot 650 lira iken bu zamdan sonra 680 lira oldu 30 liralık bir artış gözüküyor. Birazda kuzu fiyatlarına bakalım önceki zamda kuzu but 470 lira iken bu zamdan sonra 560 lira oldu ve adeta cep yakar duruma geldi. Bir başka cep yakan et ürünü ise kuzu kol 460 lira iken tam yüz lira artış yaşanarak 560 lirayı buldu. Vatandaş et alırken kara kara düşünecek. İşte Bolu güncel et fiyatları.

Bolu da güncel dana eti fiyatları

Dana kıyma 500 lira

Dana kemikli 430 lira

Dana kemiksiz 530 lira

Dana sucuk 500 lira

Dana ciğer 400 lira

Dana antrikot 680 lira

Bolu da güncel kuzu eti fiyatları

Kuzu kıyma 470 lira

Kuzu sırım 680 lira

Kuzu gerdan 460 lira

Kuzu şiş 680 lira

Kuzu külbastı 680 lira

Kuzu pirzola 700 lira

Kuzu kol 540 lira

Kuzu but 560 lira