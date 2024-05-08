Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…

Metehan Güngör'ün Kıbrıscık Kaymakamlığı görevine başlamasıyla ilçede yeni bir dönem başladı. Güngör, ilçenin spor tesisleri ve kamu hizmetlerini geliştirme odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yeni projeler ve vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim, Kıbrıscık için umut vaat ediyor.
Coşkulu karşılama töreniyle göreve merhaba
Göreve başlama töreni, ilçenin önde gelen kurum amirleri ve yöneticileri tarafından düzenlenen sıcak bir karşılama ile gerçekleştirildi. Bu anlamlı karşılama, Güngör'ün ilçe yönetimi ve çalışanlarla ilk resmi buluşması olarak kayıtlara geçti.
İlçenin nabzını tutma
Kaymakam Güngör, makamına geçtiği ilk günlerde ilçenin genel durumu ve kamu kurumlarının işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler topladı. Bu bilgiler, yönetim stratejilerini belirlemede önemli bir kaynak olarak değerlendirildi.
Kıbrıscık'a Hizmet Etmekten Gurur Duyuyor Güngör, Kıbrıscıklılara yönelik ilk açıklamasında, göreve başlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, ilçe halkına adil, hızlı ve etkin hizmet sunma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.
Spor tesisleri ve projeler üzerine odaklanma
Yeni kaymakam, görevinin ilk haftasında ilçedeki spor tesislerini ziyaret etti ve devam eden projeleri inceledi. Basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra gençlik merkezi ve halı saha gibi projelerin ilerleme durumlarını değerlendirerek, bu alanların daha verimli kullanılması için gerekli adımları atmaya başladı.
Sporcularla yakın iletişim
Güngör, ziyaretleri sırasında sporcular ve vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Sporcuların talep ve önerilerini dinleyerek, onlarla samimi bir diyalog kurdu. Bu buluşmalar, ilçe yönetiminin vatandaş odaklı yaklaşımını güçlendirdi.
Kaymakam Güngör, görev süresi boyunca Kıbrıscık'ın kalkınması ve ilçeyi daha yaşanılır bir yer haline getirme yönünde yoğun çaba göstereceğini belirtti. Bu yeni dönem, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve mesai arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmayı gerektirecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.