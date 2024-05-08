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Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…

30 Nisan 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Kıbrıscık Kaymakamlığı görevine başlayan Metehan Güngör, ilçeye yeni bir soluk getiriyor. Önceki Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'den devraldığı bayrağı daha ileriye taşımayı hedefleyen Güngör, göreve başlar başlamaz yoğun bir tempo ile çalışmaya koyuldu.

Arzu Sarı
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Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor… mask
Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…
Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…
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Metehan Güngör'ün Kıbrıscık Kaymakamlığı görevine başlamasıyla ilçede yeni bir dönem başladı. Güngör, ilçenin spor tesisleri ve kamu hizmetlerini geliştirme odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yeni projeler ve vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim, Kıbrıscık için umut vaat ediyor.

Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…

Coşkulu karşılama töreniyle göreve merhaba

Göreve başlama töreni, ilçenin önde gelen kurum amirleri ve yöneticileri tarafından düzenlenen sıcak bir karşılama ile gerçekleştirildi. Bu anlamlı karşılama, Güngör'ün ilçe yönetimi ve çalışanlarla ilk resmi buluşması olarak kayıtlara geçti.

Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…

İlçenin nabzını tutma

Kaymakam Güngör, makamına geçtiği ilk günlerde ilçenin genel durumu ve kamu kurumlarının işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler topladı. Bu bilgiler, yönetim stratejilerini belirlemede önemli bir kaynak olarak değerlendirildi.

Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…

Kıbrıscık'a Hizmet Etmekten Gurur Duyuyor Güngör, Kıbrıscıklılara yönelik ilk açıklamasında, göreve başlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, ilçe halkına adil, hızlı ve etkin hizmet sunma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…

Spor tesisleri ve projeler üzerine odaklanma

Yeni kaymakam, görevinin ilk haftasında ilçedeki spor tesislerini ziyaret etti ve devam eden projeleri inceledi. Basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra gençlik merkezi ve halı saha gibi projelerin ilerleme durumlarını değerlendirerek, bu alanların daha verimli kullanılması için gerekli adımları atmaya başladı.Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…

Sporcularla yakın iletişim

Güngör, ziyaretleri sırasında sporcular ve vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Sporcuların talep ve önerilerini dinleyerek, onlarla samimi bir diyalog kurdu. Bu buluşmalar, ilçe yönetiminin vatandaş odaklı yaklaşımını güçlendirdi.Bolu Kıbrıscık’ta Metehan Güngör ile yeni bir dönem başlıyor…

Kaymakam Güngör, görev süresi boyunca Kıbrıscık'ın kalkınması ve ilçeyi daha yaşanılır bir yer haline getirme yönünde yoğun çaba göstereceğini belirtti. Bu yeni dönem, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve mesai arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmayı gerektirecek.

# spor, ziyaret

08 May 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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