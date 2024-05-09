Seben Kaymakamlığı'nda bayrak değişimi… Nursen Yüce göreve başladı

Yeni Kaymakam Seben’de görevi teslim aldı

Seben'in yeni kaymakamı Nursen Yüce, İçişleri Bakanlığı'nın 30 Nisan 2024 tarih ve 74593 sayılı yazısıyla resmen görevine başladı. Tuğçe Orhan'ın yerine geçen Yüce, ilçenin sorunlarına modern çözümler getirecek yeni bir lider olarak karşılandı.

Coşkulu karşılama töreni

Nursen Yüce için Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama töreni, ilçe yönetiminin tam desteğini gösterdi. Kurum amirlerinin ve yerel yöneticilerin geniş katılımıyla gerçekleşen tören, Yüce'nin Seben'e hoş geldiğini resmiyet kazandırdı.

İlk resmi toplantı

Kurum Amirleriyle Tanışma Görevine başlar başlamaz Kaymakam Yüce, ilçenin kurum amirleri ile bir tanışma toplantısı düzenleyerek önemli ilk adımlarını attı. Bu toplantı, ilçedeki liderler arasında iş birliğini ve iletişimi pekiştirme fırsatı olarak değerlendirildi.

Belediye Başkanı ile ilk resmi görüşme

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Kaymakam Yüce'yi makamında ziyaret ederek yeni görevi için başarılar diledi. Bu ziyaret, ilçenin üst düzey yöneticileri arasındaki uyum ve iş birliğinin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Karşılıklı takdir ve teşekkürler

Belediye Başkanı'nın ziyareti sırasında, Kaymakam Yüce, gösterilen ilgi ve destekten ötürü teşekkürlerini ifade etti. Bu karşılıklı iyi dilekler, yönetimdeki işbirliğini ve pozitif ilişkileri pekiştirdi.

Yeni dönemde beklentiler ve hedefler

Nursen Yüce'nin liderliğinde, Seben ilçesi için yeni ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Yüce, ilçenin karşılaştığı zorluklara dinamik çözümler sunmayı ve toplumun her kesimini kapsayacak şekilde gelişimi sağlamayı hedefliyor.