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Domuz istilası çiftçileri mağdur ediyor! Bolu'da yaban domuzları mısır tarlalarına dadandı

Bolu, Mudurnu'da yaban domuzları, çiftçi Özcan Filiz'in mısır tarlasına büyük zararlar verdi. Çiftçiler, yetkililerden domuzlarla mücadelede yardım bekliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Domuz istilası çiftçileri mağdur ediyor! Bolu'da yaban domuzları mısır tarlalarına dadandı
Domuz istilası çiftçileri mağdur ediyor! Bolu'da yaban domuzları mısır tarlalarına dadandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde yaşayan çiftçi Özcan Filiz, yaban domuzlarının tarlasına verdiği zararla mücadele ediyor. Filiz, bu yıl üç kez mısır ekti ancak her seferinde domuzlar tarafından tüm emekleri boşa çıkarıldı. Toplamda 20 bin lira harcama yapmasına rağmen, domuzlar mısır tarlasını adeta bir yemek alanına çevirdi.

Domuz istilası çiftçileri mağdur ediyor! Bolu'da yaban domuzları mısır tarlalarına dadandı

Yaban Domuzları Tarım Zararlarına Neden Oluyor

Özcan Filiz, 20 dönüm arazisine yüksek maliyetle silajlık mısır ekimi gerçekleştirdi. Ancak, baş veren mısırlar domuzların hedefi oldu. Domuzlar, sadece büyümüş mısırları değil, tohumları bile tüketerek çiftçinin zararını artırdı. Filiz, yaşadığı mağduriyeti, “30 yaşındayım, hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım," diyerek ifade etti.Domuz istilası çiftçileri mağdur ediyor! Bolu'da yaban domuzları mısır tarlalarına dadandı

Çiftçiler Çözüm Bekliyor: Domuz Zararlarına Karşı Tedbir Talebi

Yaban domuzlarından kaynaklanan zararlar, Filiz ailesini ümitsizliğe sürükledi. Özcan Filiz, domuzların 40-50'li sürüler halinde geldiğini ve tarlasına büyük zararlar verdiğini belirtti. Domuz avı sezonunun kapalı olması nedeniyle avlanmaları da yasak olan bu hayvanlar karşısında çiftçiler, yetkililerden yardım talep ediyorlar.Domuz istilası çiftçileri mağdur ediyor! Bolu'da yaban domuzları mısır tarlalarına dadandı

Bolu'daki Çiftçilerin Yaban Domuzlarıyla Mücadelesi

Huriye Filiz ise yaşanan durumu, “Bu üçüncü ekişimiz. İki sefer traktörle ektirdik, bu sefer traktör giremediği için elle ekmek zorunda kaldık. Domuzlarla başa çıkmak mümkün değil," şeklinde anlattı. Filiz ailesi gibi birçok çiftçi, domuz istilası nedeniyle büyük zararlara uğruyor ve acil çözüm bekliyor.Domuz istilası çiftçileri mağdur ediyor! Bolu'da yaban domuzları mısır tarlalarına dadandı

# mudurnu

08 May 2024 - 15:28 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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