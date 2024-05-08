Domuz istilası çiftçileri mağdur ediyor! Bolu'da yaban domuzları mısır tarlalarına dadandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde yaşayan çiftçi Özcan Filiz, yaban domuzlarının tarlasına verdiği zararla mücadele ediyor. Filiz, bu yıl üç kez mısır ekti ancak her seferinde domuzlar tarafından tüm emekleri boşa çıkarıldı. Toplamda 20 bin lira harcama yapmasına rağmen, domuzlar mısır tarlasını adeta bir yemek alanına çevirdi.

Yaban Domuzları Tarım Zararlarına Neden Oluyor

Özcan Filiz, 20 dönüm arazisine yüksek maliyetle silajlık mısır ekimi gerçekleştirdi. Ancak, baş veren mısırlar domuzların hedefi oldu. Domuzlar, sadece büyümüş mısırları değil, tohumları bile tüketerek çiftçinin zararını artırdı. Filiz, yaşadığı mağduriyeti, “30 yaşındayım, hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım," diyerek ifade etti.

Çiftçiler Çözüm Bekliyor: Domuz Zararlarına Karşı Tedbir Talebi

Yaban domuzlarından kaynaklanan zararlar, Filiz ailesini ümitsizliğe sürükledi. Özcan Filiz, domuzların 40-50'li sürüler halinde geldiğini ve tarlasına büyük zararlar verdiğini belirtti. Domuz avı sezonunun kapalı olması nedeniyle avlanmaları da yasak olan bu hayvanlar karşısında çiftçiler, yetkililerden yardım talep ediyorlar.

Bolu'daki Çiftçilerin Yaban Domuzlarıyla Mücadelesi

Huriye Filiz ise yaşanan durumu, “Bu üçüncü ekişimiz. İki sefer traktörle ektirdik, bu sefer traktör giremediği için elle ekmek zorunda kaldık. Domuzlarla başa çıkmak mümkün değil," şeklinde anlattı. Filiz ailesi gibi birçok çiftçi, domuz istilası nedeniyle büyük zararlara uğruyor ve acil çözüm bekliyor.