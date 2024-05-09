Bolu’nun ilçesi Dörtdivan'a atanan yeni Kaymakam göreve başladı

Dörtdivan ilçesine yeni atanan Kaymakam Vekili Muhammed Çınarka, görevine resmi olarak başladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından makamında ağırlanan Çınarka, bu yeni başlangıçta ilçe için planladığı gelişmeleri ve hedefleri aktarma fırsatı buldu.

Vali Erkan Kılıç'tan sıcak karşılama

Vali Erkan Kılıç, Kaymakam Çınarka'yı makamında ağırlayarak, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Çınarka'nın atamasının, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Vali Kılıç, "Muhammed Bey'in deneyimleri, Dörtdivan'a değer katacaktır" şeklinde konuştu.

Çınarka'nın görev ve hedefleri

Yeni görevine başlayan Kaymakam Çınarka, Dörtdivan'da eğitim, sağlık ve yerel ekonomiyi canlandırmak gibi konularda çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Ayrıca, halkın katılımını artırmak ve yerel yönetimlerle iş birliğini güçlendirmek de öncelikleri arasında yer alıyor.

Dörtdivan için beklentiler ve projeler

Dörtdivan'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlayan Çınarka, ilçede sürdürülebilir kalkınma ve modernizasyon projelerini destekleyecek. Bu projeler, ilçenin turistik ve kültürel mirasını ön plana çıkarırken, gençler ve kadınlar için yeni istihdam olanakları yaratacak.

Yerel Yönetim ve Toplumla Diyaloğun Önemi

Kaymakam Çınarka, görevi süresince yerel yönetimler ve toplum liderleriyle düzenli olarak bir araya gelmeyi planlıyor. Bu toplantılar, ilçenin ihtiyaçlarını doğrudan halktan öğrenme ve çözüm odaklı politikalar geliştirme fırsatı sunacak.

Dörtdivan'ın yeni dönemi

Muhammed Çınarka'nın liderliğinde Dörtdivan, sosyal ve ekonomik anlamda yeni bir döneme adım atıyor. Kaymakamın vizyonu ve tecrübesi, ilçenin geleceği için büyük umutlar vaat ediyor. Yerel halk ve yöneticiler, bu yeni başlangıcı destekleyerek ilçenin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.