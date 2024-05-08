Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 20 bin öğretmen ataması kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı 20 Bin Öğretmen Ataması Yapacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki eğitim kalitesini artırmak amacıyla 20 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını duyurdu. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanının talimatları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan son görüşmeler sonucunda bu sayıya ulaşıldığını belirtti.

Öğretmen Atamalarının Branş Dağılımı Belirlendi

Yapılacak atamalarla ilgili detayları paylaşan Bakan Tekin, 130'a yakın farklı branştan öğretmenlerin eşit öneme sahip olduğunu ve ihtiyaç doğrultusunda bu branşlardan atama yapılacağını ifade etti. En çok atama yapılacak branşlar arasında sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce öğretmenliği yer alıyor.

Atama Sürecinde KPSS ve Mülakat Puanları Esas Alınacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamalarında adil bir süreç yürütülmesi için KPSS puanlarının yanı sıra mülakat puanlarının da %50 oranında dikkate alınacağını açıkladı. Bu yöntemle, öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerinin yanı sıra eğitimcilik yeteneklerinin de değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Başvurular 20 Mayıs'ta Başlıyor

Öğretmen adayları, 20 Mayıs itibarıyla başvuru sürecine katılabilecekler. Bakan Tekin, tüm adaylara sürecin kalan kısmıyla ilgili bilgilerin de verileceğini söyledi. Ayrıca Bakan Tekin, yeni müfredat taslağı hakkında da bilgiler verdi. Taslağın internet üzerinden askıya çıkarıldığı ilk hafta 1 milyon 542 bin kez indirildiğini ve 63 bin 108 görüşün kendilerine ulaştığını belirtti. Bakan, yoğun talep üzerine sürecin uzatılabileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu atamalar ve yeni müfredat taslağı ile eğitimde kalitenin artırılmasını ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor. Detaylar ve sürecin takibi için bakanlığın resmi kanallarından duyuruları takip etmek önem taşıyor.