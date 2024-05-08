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Bolu’da çöp kamyonu elektrik tellerine takıldı, kablolar koptu! Acil müdahale edildi

Bolu Kültür Mahallesi'nde, çöp kamyonunun çarpması sonucu kopan elektrik telleri için onarım çalışması başladı. SEDAŞ ve Bolu Belediyesi işbirliğiyle, güvenlik önlemleri alınarak acil müdahale gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
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Bolu’da çöp kamyonu elektrik tellerine takıldı, kablolar koptu! Acil müdahale edildi
Bolu’da çöp kamyonu elektrik tellerine takıldı, kablolar koptu! Acil müdahale edildi
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Bolu’nun Kültür Mahallesi, Aşık Veysel Sokak’ta meydana gelen ve bir çöp kamyonunun elektrik tellerine çarpmasıyla başlayan olay, bölgedeki sakinler için endişe verici anlara yol açtı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait olan ve yeraltı çöp konteynerlerini boşaltmakta olan çöp kamyonu, manevra sırasında vinç kolunun yüksek gerilim hatlarına temas etmesiyle elektrik tellerini kopardı.

Bolu’da çöp kamyonu elektrik tellerine takıldı, kablolar koptu! Acil müdahale edildi

Acil Müdahale ve Güvenlik Önlemleri Hızla Devreye Sokuldu

Olayın hemen ardından kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine, bölgeye hızla SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Elektrik akımı, bölgedeki tüm güvenlik protokollerine uygun olarak kesilirken, olay yerine gelen teknik ekipler, kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışmalara başladı. Bu süreçte, çevredeki sakinlere geçici süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Bolu’da çöp kamyonu elektrik tellerine takıldı, kablolar koptu! Acil müdahale edildi

Bolu Belediyesi ve SEDAŞ’tan Ortak Çalışma

Bolu Belediyesi ve SEDAŞ işbirliği ile yürütülen onarım çalışmaları, kazanın yaşandığı sokakta yoğun bir çalışma ortamı oluşturdu. Ekipler, kesintisiz enerji sağlama amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Onarım çalışmalarının bir an önce tamamlanması için gerekli tüm teknik donanım ve personel, bölgeye yönlendirildi.Bolu’da çöp kamyonu elektrik tellerine takıldı, kablolar koptu! Acil müdahale edildi

Enerji Kesintisi ve Güvenlik Uyarısı

Bölge sakinlerine yapılan duyurularla, onarım çalışmaları süresince herhangi bir elektrik kullanımı yapmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Güvenlik amacıyla, kamyonun çarptığı bölgedeki elektrik tellerinin tamir süreci boyunca, çevre sakinlerinden elektrikli cihazlarını kullanmamaları istendi. Bolu Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

# belediye, çevre, bolu belediyesi

08 May 2024 - 15:38 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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