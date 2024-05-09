BİM şubesinde tavuk taşıma krizi! Uygunsuz koşullarda taşınan tavuklar tepki çekti

BİM şubesinde tavukların binek araç ile taşınması büyük bir tartışma başlattı. Bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tavukların bir binek aracın bagajında ve arka koltuğunda mağazaya taşındığı görüldü. Bu, tavukların uygun olmayan koşullarda taşındığını ve soğuk zincirin bozulduğunu gösterdi.

Kasaplar sağlık risklerine dikkat çekiyor

Gıda güvenliği konusunda endişelerini dile getiren yerel kasaplar, tavukların bu şekilde taşınmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtti. Kasap Niyazi Akçay, soğuk zincirin önemini vurgulayarak, tavukların hızla bakteri üretebileceğini ve bu durumun tüketici sağlığını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Gıda güvenliği uzmanlarının görüşleri

Deneyimli kasap Sadrettin Gül, soğuk zincirin her koşulda korunması gerektiğini ve bu zincirin kırılmasının tavuklarda bakteri üremesi için ideal koşullar yarattığını belirtti. Gül, tavukların özellikle hassas olduğunu ve doğru şekilde taşınmamasının sağlık sorunlarına yol açabileceğini ekledi.

BİM'den resmi açıklama

BİM, olayın ardından yaptığı açıklamada, tavukların tedarikçi firma çalışanının bilgisi dışında ve standart dışı bir şekilde taşındığını belirtti. Mağazaya yakın bir noktada aracın bozulduğunu ve tavukların geçici bir süre için başka bir araca transfer edildiğini açıkladı.

Tedarik zinciri üzerindeki sıkı kontroller

Olayla ilgili olarak BİM, tedarikçi firmayı uyardığını ve benzer olayların tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alındığını duyurdu. Sorumlu çalışanla yollarını ayırdığını ve tedarik zincirini düzenli olarak denetlediğini bildirdi.

Tüketicilerin tepkisi

Bu olay, tüketiciler arasında gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere neden oldu. Uzmanlar, tüketicilere alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir kaynakları tercih etmeleri konusunda tavsiyede bulunuyor. Ayrıca, gıda ürünlerinin taşınma ve saklama koşulları konusunda şeffaflık çağrısı yapıldı.

Daha sıkı gıda güvenliği standartları

Kamuoyunun ve uzmanların tepkileri, perakende sektöründe gıda taşıma ve saklama standartlarının daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini gösterdi. BİM ve diğer perakende zincirlerinin, bu tür olayların önlenmesi için daha katı kontroller ve eğitim programları geliştirmesi bekleniyor.