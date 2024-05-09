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Türkiye Barolar Birliği, Karadeniz Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışması düzenledi

Kastamonu, 4-5 Mayıs 2024'te Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Karadeniz Bölge Baroları ön elemelerine ev sahipliği yaptı. Bolu Barosu'nun stajyer avukatları ve yöneticileri de bu etkinlikte yer aldı, genç avukatlar hukuki yeteneklerini sergiledi, bölgesel finaller için yarıştı

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Türkiye Barolar Birliği, Karadeniz Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışması düzenledi mask
Türkiye Barolar Birliği, Karadeniz Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışması düzenledi
Türkiye Barolar Birliği, Karadeniz Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışması düzenledi
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4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Kastamonu, Türkiye Barolar Birliği tarafından organize edilen Karadeniz Bölge Baroları Kurgusal Duruşma Yarışması'nın ön eleme aşamalarına ev sahipliği yaptı. Bu önemli organizasyon, bölge baroları arasında yoğun bir rekabete ve hukuk camiasında büyük ilgiye neden oldu.

Türkiye Barolar Birliği, Karadeniz Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışması düzenledi

Kastamonu'da hukuk rüzgârı…

Kastamonu'da gerçekleşen yarışmada, Karadeniz bölgesinden birçok baro temsilcisi genç avukatlarını yarışmaya gönderdi. Bu genç hukukçular, sahip oldukları hukuki bilgi ve becerileri sergileme şansı buldular, özellikle Bolu Barosu’ndan stajyer avukatlar dikkat çekici performanslar sergiledi.

Baro Yönetiminden tam destek

Bolu Barosu'nun stajyer avukatları; Cansu Akbıyık, Gülnur Demirbaş, Şevval Güldemir ve Yoncagül Akbaş, baro yönetiminin tam desteğiyle yarıştı. Baro Başkanı Av. P. Bengü Akşemsettinoğlu, Genel Sekreter Av. Esin Dolapcı ve Sayman Av. Çağdaş Yikit de etkinlik boyunca genç avukatları yakından takip etti.Türkiye Barolar Birliği, Karadeniz Bölgesi Kurgusal Duruşma Yarışması düzenledi

Kurgusal duruşmanın gerçekçi sınavı

Kurgusal duruşma yarışmaları, gerçek mahkeme ortamını simüle ederek stajyer avukatlara değerli deneyimler sunar. Bu senaryolar üzerinden yapılan mücadeleler, teorik bilginin pratik uygulamaya dökülmesi açısından büyük önem taşır.

Yarışma dinamikleri

Yarışmada stajyer avukatlar, çeşitli dava senaryoları üzerinden rekabet ettiler. Her bir katılımcı, bir davanın taraflarını temsil ederek hakim karşısında argümanlarını sunma fırsatı buldu. Bu performanslar, alanında uzman hukukçular tarafından değerlendirildi.

Etkinliğin Sonuçları

Yarışmanın sonuçları, genç avukatların bireysel ve takım olarak gelişimlerine dair değerli bilgiler sağladı. Kazananlar bölgesel finallere katılma hakkı elde ederken, tüm katılımcılar değerli deneyimler kazandı.

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# türkiye, destek, kastamonu, karadeniz

09 May 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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