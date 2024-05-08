Bolu'da yaratıcılık aşısı! BİLSEM öğrencileri mum batik tekniğiyle kumaşlara renk katıyor

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), görsel sanatlar atölyelerinde öğrencilere yeni bir teknik sunuyor: Mum batik. Görsel sanatlar dersleri kapsamında sunulan bu özel teknikle öğrenciler, kumaş üzerinde yaratıcı desenler oluşturuyorlar. BİLSEM, tamamlayıcı eğitim programları ve çeşitli atölye çalışmalarıyla öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştiriyor.

Sanatla İç İçe Bir Eğitim Deneyimi

BİLSEM'de görev yapan deneyimli öğretmenler, öğrencilere farklı sanatsal teknikler öğreterek onların yaratıcı düşünce becerilerini artırıyor. Görsel sanatlar öğretmeni Ayşe Çevirgen liderliğindeki atölyede, mum batik tekniği uygulanıyor. Çevirgen, "Bu teknik önceden ipek üzerinde yapılırdı fakat maliyetleri düşürmek için Amerikan bezi kullanıyoruz" diyerek bilgi verdi. Teknik, öğrencilere geleneksel sanatlarımızdan birini öğretme fırsatı sunuyor.

Öğrencilerden Tam Not: Hem Eğlenceli Hem Rahatlatıcı

Öğrenciler arasında popüler olan mum batik atölyesi, onlara kendi kompozisyonlarını oluşturma ve renklendirme şansı tanıyor. Öğrenci Azra Naz Çakmak, teknik sayesinde rahatladığını ve derslerine daha iyi odaklanabildiğini belirtti. Bir diğer öğrenci Selvi Ceren Türker ise, "Mumla desen çizip üzerinden boyayla geçmek dersten uzaklaşmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bolu BİLSEM'in görsel sanatlar atölyesi, öğrencilerin hem sanat yapma yeteneklerini geliştiriyor hem de onları günlük ders stresinden uzaklaştırarak zihinsel bir arınma sağlıyor. Bu atölye, öğrencilere sanatın sadece bir beceri değil, aynı zamanda bir terapi yöntemi olduğunu da öğretiyor.