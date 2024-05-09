- Sağlık

Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi

Diyetisyen Cemre Balkan, gerçek ve duygusal açlık arasındaki farkları ayırt etmenin önemine değinerek açlık hissinin her zaman fiziksel olmadığını, duygusal tetikleyicilerin de yeme davranışlarını etkileyebileceğini belirtiyor. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için açlık hissini doğru yönetmek kritik öneme sahiptir.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi mask
Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi
Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi
+8
Haber albümü için resme tıklayın

Diyetisyen Cemre Balkan, açlık hissinin her zaman fiziksel bir gereklilik olmadığını belirtiyor. Vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılamak için gelişen bu doğal süreç, bazen duygusal tetikleyicilerle karışabilir. Gerçek açlık, vücudun gıda talebinde bulunduğu ve genellikle mide guruldaması gibi fiziksel belirtilerle kendini gösteren bir durumdur. Ancak her acıkma hissi bu kategoride değildir.

Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi

Fiziksel olmayan açlık nedenleri

Fiziksel olmayan açlık, duygusal ve psikolojik faktörlerden kaynaklanabilir. Diyetisyen Balkan, stres, üzüntü, sıkıntı veya mutluluk gibi duyguların insanları yemek yemeğe itebileceğini açıklıyor. Bu tür duygusal yeme eğilimleri, kilo alımına ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir.

Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi

Gerçek açlık ile duygusal açlık arasındaki farklar

Gerçek açlık, vücudun fizyolojik bir ihtiyacı olarak zamanla artan bir durumdur. Duygusal açlık ise genellikle aniden ortaya çıkar ve belirli yiyeceklere karşı yoğun bir istek olarak kendini gösterir. Balkan, bu iki tür açlık arasında ayırt edebilmenin, kilo yönetimi ve sağlıklı beslenme için kritik olduğunu vurguluyor.Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi

Açlık kontrolü için pratik yöntemler

Etkili açlık yönetimi stratejileri arasında küçük ve sık öğünler tüketmek, lifli gıdalar ve yeterli protein alımı yer alır. Balkan, ayrıca bol miktarda su içmenin ve aralıklı oruç gibi yöntemlerin açlık kontrolünde etkili olduğunu belirtiyor. Bu stratejiler, özellikle duygusal yeme eğilimlerini önlemeye yardımcı olabilir.Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi

Stres ve Yeme Davranışları

Stres, yeme davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bazı insanlar, stres altındayken yiyeceklere yönelerek rahatlama arar. Balkan, stres yönetiminin, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu ve meditasyon gibi rahatlama tekniklerinin bu süreçte yardımcı olabileceğini söylüyor.Gerçek ve duygusal açlık arasındaki ince çizgi

Sağlıklı yaşam tarzının açlık üzerindeki rolü

Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli uyku almak gibi sağlıklı yaşam tarzı unsurları, açlık hissini doğru bir şekilde yönetmek için önemlidir. Balkan, bu alışkanlıkların, bireyin genel iştah kontrolüne ve enerji seviyelerine olumlu etkilerde bulunduğunu ifade ediyor.

09 May 2024 - 10:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL