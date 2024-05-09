Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’ten Seben’e denetim…

Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk tarafından denetlendi. 2023 çalışmaları öven Şentürk, 2024 için tasarruf ve verimlilik planlaması yaptı. Müdür Şentürk, başarılı ve kazasız bir yıl için temennilerini iletti.

Orman İşletme Ekibiyle buluşma

Ziyaret sırasında, Orman İşletme Müdürü Sinan Çilingir ve ekibi ile bir araya gelen Şentürk, işletme yöneticileri, şefleri ve orman muhafaza memurları ile görüş alışverişinde bulundu. Bu toplantıda, ekip üyeleri tarafından yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Faaliyet bilgileri ve gelecek planlaması

İşletme Müdürü Sinan Çilingir tarafından sunulan bilgiler ışığında, Seben bölgesinde yürütülen ormancılık faaliyetlerinin detaylarına değinen Şentürk, bu bilgileri gelecek dönem projelerini şekillendirmede kullanmayı planladığını belirtti.

Personel çalışmalarına övgü

2023 yılında sergilenen performans için işletme müdürlüğü personeline özel bir teşekkür sunan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, benzer başarıların 2024 yılında da sürmesi gerektiğini vurguladı. Personelin motivasyonunu ve bağlılığını artırmak adına yapılan bu tür ziyaretlerin önemine değindi.

2024 için tasarruflu ve verimli planlama çağrısı

Bölge Müdürü Şentürk, 2024 yılında tasarruf tedbirlerine uygun olarak planlamaların yapılmasını ve program aşımlarının önlenmesini istedi. Bu kapsamda ekibinden maksimum düzeyde çaba sarf etmelerini talep etti.

Tesis ve imkanların incelenmesi

Ayrıca, Şentürk işletmedeki bina ve tesislerde ayrıntılı incelemeler yaparak, mevcut kaynakların etkili kullanımını değerlendirdi. Bu incelemeler, işletmenin altyapısını ve operasyonel kapasitesini daha iyi anlamasına olanak tanıdı.

Bölge Müdürü Şentürk, ziyaretini çalışanlara başarılar dileyerek tamamladı. Bu ziyaretin, Seben Orman İşletme Müdürlüğü için teşvik edici ve destekleyici bir etki yarattığına inandığını ifade etti.