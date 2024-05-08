Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri masaya yatırıldı! Önemli bilgiler paylaşıldı

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yerel yönetimler ve ilçe belediye yetkilileriyle bir araya gelerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan çeşitli destek ve yardımları ele aldı. Toplantı, bölgenin kültürel ve tarihi mirasının korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bilgilerin paylaşıldığı bir platform oldu.

Kültürel Mirasın Korunması ve Altyapı Gelişimi

Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Bakanlık tarafından sağlanan altyapı ve üstyapı desteklerini detaylandırdı. Bu destekler, Bolu’nun tarihi ve kültürel dokusunu koruma altına almayı amaçlarken, bölge turizminin de canlanmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, sokak sağlıklaştırma projeleri ve tescilli evlere yapılan mali yardımlarla ilgili güncel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Kültürel Etkinliklere Tam Destek

Bakanlık, Bolu’da düzenlenen kültürel etkinliklere verdiği desteklerle de dikkat çekiyor. Bu destekler sayesinde, bölgedeki sanatsal ve kültürel faaliyetler daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Etkinlikler, Bolu’nun sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirirken, yerel ve ulusal turizmi teşvik ediyor.

Yasal Çerçevede Kültürel Mirasın Korunması

Toplantıda ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Bu kanun, bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarını koruma altına alarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı hedefliyor. Kanunun sağladığı yasal zemin, Bolu’nun kültürel mirasının korunmasında büyük bir rol oynuyor. Toplantı, soru-cevap bölümüyle son buldu