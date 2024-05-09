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Yaralı halde sokakta gezinirken görenler gözlerine inanamadı; hemen yetkililere haber verdi

Türkiye'nin Ankara ile Bolu arasındaki dağ koridorunda yaşayan nesli tehlike altındaki dev Beypazarı'nda yaralı halde bulundu. Kanat açıklığı üç metreyi bulan yırtıcı vatandaşların dikkati ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ölümden son anda kurtarıldı.

Arzu Sarı
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Yaralı halde sokakta gezinirken görenler gözlerine inanamadı; hemen yetkililere haber verdi mask
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Dev Kara Akbaba Beypazarı'nda Görüntülendi

Dünyanın en büyük leşçil kuşlarından olan ve üç metreyi aşan kanat açıklığına sahip Kara Akbaba, Türkiye'nin Ankara ile Bolu arasında bulunan dağlık koridoru olan Dörtdivan ve Beypazarı arasındaki alanda doğal yaşamını sürdürmektedir. Bu bölge, genellikle sakin ve doğal özellikleriyle bilinirken, zaman zaman bu dev yırtıcı kuşların şehir merkezlerine kadar indiği gözlemleniyor. Son olarak Beypazarı'nın bir kenar mahallesinde, sokakta yürürken yaralı bir şekilde bulunan Kara Akbaba, vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Vatandaşların Dikkati Bir Hayat Kurtardı

Beypazarı'nda sokakta yaralı halde bulunan Kara Akbaba, çevredeki vatandaşların hemen harekete geçmesiyle kurtarıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Beypazarı belediye ekiplerini bilgilendirerek kuşun yardım almasını sağladı. Yaralı akbaba, ilk müdahalenin ardından Milli Parklar ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi. Bu hızlı ve duyarlı müdahale, kuşun hayatta kalmasına ve tedavi edilmesine olanak tanıdı.

Kara Akbabaların Ekosistemdeki Rolü

Kara Akbaba gibi leşçil kuşların ekosistem içerisindeki rolü oldukça büyüktür. Uzmanlar, bu türlerin nüfusunun azalmasının doğal dengeler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyorlar. Kara Akbabalar, doğada ölü evcil ya da yabani hayvanların leşlerini tüketerek, hastalık etkenlerinin yayılmasını önler ve leşin daha hızlı biçimde toprağa karışmasını sağlar. Bu durum, hastalıkların yayılmasını engellediği gibi diğer yaban hayatı için de beslenme imkanı sunar.

Bu nedenle, Kara Akbaba gibi nesli tehlike altındaki türlerin korunması, yaşam alanlarının muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu türün korunması hem biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği hem de ekosistem sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de bu tür yırtıcı kuşların yaşam alanlarının korunması ve bu türün geleceği, sürdürülebilir doğa koruma çalışmalarıyla doğrudan bağlantılı.

# türkiye, belediye, tedavi, ankara, doğa

09 May 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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