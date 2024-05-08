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Yeşim Erçetin'den eşi Fevzi Karadesici'nin şüpheli ölümü ile ilgili şok itiraf

Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Karadesici'nin intiharını ve öncesinde yaşananları açıkladı. İşte tüm detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Yeşim Erçetin'den eşi Fevzi Karadesici'nin şüpheli ölümü ile ilgili şok itiraf mask
Yeşim Erçetin'den eşi Fevzi Karadesici'nin şüpheli ölümü ile ilgili şok itiraf
Yeşim Erçetin'den eşi Fevzi Karadesici'nin şüpheli ölümü ile ilgili şok itiraf
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Yeşim Erçetin, bir zamanlar Türkiye'nin tanınmış modellerinden ve şarkıcılarından biri olarak ün kazanmıştı. Hayatının aşkı Fevzi Karadesici ile tanıştıktan sonra Amerika'nın Florida eyaletine yerleşen Erçetin, kocasının trajik ölümü hakkında şok edici ayrıntıları paylaştı.

Yeşim Erçetin'den eşi Fevzi Karadesici'nin şüpheli ölümü ile ilgili şok itiraf

İlişkiler ve Skandallar

Erçetin ve Karadesici'nin ilişkisi, Fevzi'nin kripto para piyasasında usulsüzlük yapmakla suçlanması ve FBI tarafından tutuklanmasıyla sarsıldı. Sekiz ay hapis cezası alan Karadesici, serbest bırakıldıktan sonra eşiyle yaşadığı şiddetli tartışmalar sonucunda ayrı yaşamaya başladı. İkili, boşanma sürecindeyken, Fevzi'nin beklenmedik ölüm haberiyle gündeme geldi.Yeşim Erçetin'den eşi Fevzi Karadesici'nin şüpheli ölümü ile ilgili şok itiraf

Şaibeli Ölüm ve Gerçekler

Sosyal medyada Karadesici'nin ölümü üzerine dolaşan cinayet teorileri ve suçlamalar üzerine Yeşim Erçetin, 'Aramızda Kalmasın' programında sunucu Müge Dağıstanlı'ya konuştu. Erçetin, eşinin ölümünün intihar olduğunu ve bu gerçeği eşinin kardeşinden aldığı izinle açıkladığını belirtti.Yeşim Erçetin'den eşi Fevzi Karadesici'nin şüpheli ölümü ile ilgili şok itiraf

Son Günler ve İntihar

Erçetin, eşinin son günlerini anlatırken, Fevzi'nin kendisine 'bu son yemeğimiz' dediğini, ancak kendisinin bunu ciddiye almadığını söyledi. Ancak Fevzi'nin durumunun giderek kötüleştiğini ve Müslüm Gürses'in 'Gitmek İstiyorum' şarkısını gönderdiğini anlattı. Erçetin, eşinin intihar ettiğini eve gittiğinde kapıların kilitli olduğunu ve içeri girdiğinde kanlar içinde yattığını gördüğünü açıkladı. Olayın ardından ambulans ve polis çağrıldı, ancak Fevzi kurtarılamadı.Yeşim Erçetin'den eşi Fevzi Karadesici'nin şüpheli ölümü ile ilgili şok itiraf

Yeşim Erçetin, bu acı olayın ardından duyduğu üzüntüyü ve çaresizliği dile getirirken, Fevzi'yi kurtaramamış olmanın verdiği acıyla nasıl başa çıkacağını bilmediğini belirtti.

# türkiye, polis

08 May 2024 - 17:01 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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