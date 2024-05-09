Bolu Mudurnu'da trafik güvenliği harekatı! Polis sürücüleri uyarıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin stratejik noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle ilçe giriş ve çıkışlarında kurulan uygulama noktalarında, sürücüler tek tek durdurularak denetleniyor.

"Hayatla Yarışılmaz" Mottosuyla Yol Güvenliği Vurgusu

Ekipler tarafından sürücülere dağıtılan ve "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla hazırlanan broşürlerle, trafik kurallarına uymanın önemi anlatılıyor. Bu broşürler, özellikle yaya geçitleri ve okul önlerinde dikkatli sürüş yapılması gerektiğini vurgulamakta. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımının önemi de sürücülere hatırlatıldı.

Emniyet Kemerinin Önemi ve Dikkatli Sürüş Çağrısı

Mudurnu'nun yoğun trafik alanlarında yapılan denetimler sırasında, polis ekipleri emniyet kemeri takılmasının yanı sıra, hız limitlerine uyulması konusunda da sürücüleri uyarıyor. Sürücülerin, özellikle yaya geçitleri ve okul önlerinde maksimum dikkat göstermeleri gerektiği belirtiliyor.

Sıkı Denetim ve Bilgilendirme Çalışmaları Sürecek

İlçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Polis ekipleri, ilçe sakinlerinin ve ziyaretçilerinin güvenli bir trafik ortamında seyahat etmeleri için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek.